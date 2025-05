A- A+

TECNOLOGIA Governo Chinês acusa os EUA de prejudicar negociações comerciais com alerta sobre chips da Huawei Semana passada, Departamento de Comércio americano disse que estava emitindo orientações alertando que o uso dos chips Huawei Ascend constitui uma violação dos controles de exportação do país

O governo chinês acusou a administração Trump de minar as recentes negociações comerciais em Genebra ao afirmar que o uso dos chips de inteligência artificial da Huawei “em qualquer lugar do mundo” violaria os controles de exportação dos Estados Unidos.

O Departamento de Comércio dos EUA declarou, em comunicado na semana passada, que estava emitindo orientações para deixar claro que o uso dos chips Huawei Ascend constitui uma violação dos controles de exportação do governo americano.

Na ocasião, a agência também alertou o público sobre “as possíveis consequências de permitir que chips de IA dos EUA sejam utilizados para o treinamento e a inferência de modelos de IA chineses”.

Desde então, o comunicado do Departamento de Comércio foi alterado e agora diz que a agência está emitindo orientações sobre “os riscos de usar circuitos integrados de computação avançada da RPC (República Popular da China), incluindo chips específicos da Huawei Ascend”, removendo a menção a “em qualquer lugar do mundo”.

A orientação formal do Departamento, datada de 13 de maio, afirma que o uso dos chips Ascend da Huawei “pode representar risco” de violação das regras de exportação.

As mudanças, no entanto, não foram suficientes para acalmar Pequim, que emitiu um comunicado nesta segunda-feira afirmando que “negociou e se comunicou com os EUA em todos os níveis por meio do mecanismo de consulta econômica e comercial China-EUA, apontando que as ações dos americanos prejudicaram seriamente o consenso alcançado nas negociações de alto nível entre China e EUA em Genebra.”

O Ministério do Comércio da China exigiu, na nota, que os EUA “corrijam seus erros”.

Porta-vozes do Departamento de Comércio dos EUA e da Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

As tensões em torno da nova geração de chips da Huawei evidenciam o quão frágeis continuam sendo as negociações comerciais entre os EUA e a China. A orientação do Departamento de Comércio divulgada na semana passada tende a dificultar ainda mais os planos da Huawei, sediada em Shenzhen, de desenvolver semicondutores mais potentes para aplicações em IA e smartphones — um esforço que já enfrenta grandes obstáculos por conta das sanções americanas.

Apesar de o governo Trump ter revertido parte das regulamentações da era Biden sobre exportações de chips de IA, deixou claro que continuará a liderar os esforços para impedir que tecnologias avançadas cheguem à China.

A China reconheceu, em seu comunicado, que os EUA haviam recentemente “ajustado” a redação de suas diretrizes sobre os chips da Huawei, mas afirmou que essas diretrizes continuam sendo “medidas discriminatórias”.

