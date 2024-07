Governo chinês impõe restrições contra empresas de defesa dos EUA

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou, nesta sexta (12), medidas contra empresas de defesa dos Estados Unidos, em resposta à decisão norte-americana de vender armas à ilha de Taiwan.



Pequim recorreu à lei contra sanções estrangeiras e impôs restrições severas aos altos executivos. A decisão já está em vigor.

As medidas afetam diretamente seis empresas americanas: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace e Summit Technologies Inc, cujos bens na China foram congelados.

Além disso, empresários como Wahid Nawabi, CEO da Aerospace Environmental Company, e Brian William Schimpf, CEO da Anduril Industries, foram adicionados a uma lista de restrições que inclui a proibição de transações e cooperação com entidades chinesas, e a negação de vistos para entrada na China, incluindo Hong Kong e Macau.

Em comunicado publicado no site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, o país acusa os Estados Unidos de violarem o princípio de uma só China', que proíbe relações diplomáticas com o governo de Taiwan,



Para o órgão, o país norte-americano também desrespeitou compromissos anteriores estabelecidos entre ambos.



