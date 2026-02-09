A- A+

MUNDO Governo chinês recomenda bancos do país a reduzirem suas compras de títulos dos EUA, diz agência Recomendação não se aplica as reservas cambiais do governo chinês em dólares, mas é sinal de alerta para dominância do dólar como moeda de referência global

Autoridades regulatórias chinesas aconselharam instituições financeiras a reduzir suas posições em títulos do Tesouro dos EUA, citando preocupações com riscos de concentração e volatilidade do mercado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto relataram à agência de notícias Bloomberg.

As autoridades pediram que os bancos limitassem a compra de títulos do governo americano e instruíram aqueles com alta exposição a diminuírem suas posições, disseram as fontes, que solicitaram anonimato por se tratar de deliberações privadas. A orientação não se aplica às reservas internacionais do governo chinês em Treasuries.

Comunicada verbalmente a alguns dos maiores bancos do país nas últimas semanas, a recomendação reflete a crescente cautela das autoridades de que grandes volumes de dívida do governo dos EUA possam expor os bancos a oscilações acentuadas, disseram as fontes. As preocupações ecoam as de governos e gestores de fundos em outros países, em meio a um debate crescente sobre o status de porto seguro da dívida americana e a atratividade do dólar.





A medida foi apresentada como uma forma de diversificar o risco de mercado, e não como algo ligado a manobras geopolíticas ou a uma perda fundamental de confiança na capacidade de crédito dos EUA, afirmaram as fontes, acrescentando que as autoridades não definiram metas específicas de volume ou prazo. Embora ainda existam tensões significativas entre Pequim e Washington, as relações se estabilizaram após uma trégua comercial no ano passado.

Donald Trump, que conversou por telefone com Xi Jinping na semana passada, planeja se reunir com o líder chinês em uma cúpula presidencial em Pequim já em abril. A orientação regulatória aos bancos chineses sobre Treasuries foi dada antes da ligação da semana passada, disseram as fontes.

Bancos chineses detinham cerca de US$ 298 bilhões em títulos denominados em dólar até setembro, segundo dados da Administração Estatal de Câmbio. Não está claro quanto disso correspondia a Treasuries.

O Banco do Povo da China e a Administração Nacional de Regulação Financeira não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

