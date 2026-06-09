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Ministério dos Transportes Governo cobrirá custos de recuperação de ferrovias para novas concessionárias, diz ministro Segundo o Ministro dos Transportes, George Santoro, a expectativa é que o modelo torne o investimento nos ativos mais atrativos e viáveis

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta terça-feira, 9, que o governo federal irá arcar com parte dos custos para a recuperação de trechos ferroviários abandonados no Brasil que forem assumidos por novas concessionárias.

Segundo ele, a expectativa é que o modelo torne o investimento nos ativos mais atrativos e viáveis.

"O governo coloca dinheiro no projeto para recuperar o ativo ferroviário, ou seja, a gente vai colocar dinheiro para quem ganhar o leilão e recuperar o trecho do ativo", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

De acordo com Santoro, o novo modelo foi desenvolvido a partir de um trabalho realizado pelo Ministério dos Transportes em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que mapeou cerca de 25 mil quilômetros de ferrovias sem utilização no país.

O ministro explicou que a proposta consiste em identificar trechos ferroviários abandonados ou em más condições de conservação e oferecer incentivos para que a iniciativa privada assuma sua recuperação e operação. Pelo modelo, o governo participa do investimento inicial para tornar os projetos economicamente viáveis.

"Pegamos trechos que hoje estão sem uso, colocamos a iniciativa privada e, se alguém tiver interesse em explorar esse trecho, oferece uma parceria para recuperar os trilhos que estão em desuso e em mau estado de conservação", afirmou.

Segundo ele, o formato pode reduzir de quatro para um ano o tempo de revitalização de rodovias abandonadas no Brasil, otimizando a logística nacional. O que, afirma, fará com que o projeto de financiamento se estenda para todo o país.

"Se eu fosse fazer um processo tradicional de concessão. Eu iria levar 3, 4 anos. Nesse modelagem a gente conseguiu fazer o projeto em um ano ... Dando certo esse leilão. A gente vai soltar diversos outros projetos em trechos menores pelo país", disse.

Financiamento do BNDES

Na mesma entrevista, Santoro, afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá anuncia na próxima quinta-feira (11) uma linha de crédito específica para financiamento de ferrovias.

Segundo ele, a intenção é que a linha atraia investimentos de países europeus e asiáticos que possam trazer suas expertises no setor ferroviário para o Brasil e avançar com investimentos estratégicos.

"O BNDES vai anunciar uma linha de financiamento específica para ferrovias. Estamos tratando de uma linha de financiamento com um amplo prazo para pagar, e isso vai atrair novos investidores da Europa, chineses, para poderem entrar em projetos de ferrovias no Brasil", disse o ministro.

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