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Economia Governo confirma Luiz Trabuco como ministro da Fazenda a partir de 2027 Nome de banqueiro é visto com entusiasmo pelo mercado, mas é alvo de críticas no PT

O governo confirmou nesta quinta-feira que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministro da Fazenda a partir do próximo ano. Os dois se reuniram nesta quinta-feira, fora da agenda, no Palácio da Alvorada.

"Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quarta-feira (26), no Palácio da Alvorada", diz a nota.

Auxiliares dizem que Lula sempre gostou de Trabuco, com quem estreitou relação no primeiro mandato do petista. Atualmente, o banqueiro faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, grupo criado na primeira gestão de Lula, com participação de empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais, que serve para o presidente dialogar com a sociedade.

A escolha é vista entre integrantes do governo e aliados uma sinalização ao mercado financeiro em um momento em que o dólar vinha subindo e a bolsa, caindo. O movimento se inverteu ontem, quando o nome de Trabuco começou a ser especulado para o cargo.

Por outro lado, o nome de Trabuco é visto com desconfianças por parte de integrantes do PT. Nesta quinta-feira, antes de a escolha ser anunciada, o líder da bancada do partido na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), disse entender que nome “pode não ser a melhor opção”.

— É uma opção que o governo vai fazer. Mas nós entendemos que temos que discutir investimento, crescimento com uma perspectiva de enfrentamento à taxa de juros. Por isso temos um posicionamento crítico a todos os que defendem essa política monetária brasileira. Eu não falo pela bancada, mas por mim mesmo acho que pode não ser a melhor opção — disse Uczai nesta quinta-feira.

Tentativa anterior

Lula já havia tentado fazer de Trabuco ministro da Fazenda no começo do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. No fim de 2014, o líder petista o indicou para a sua sucessora em um momento em que também havia desconfiança do mercado em relação à situação fiscal do país. Dilma se reuniu com Trabuco, que na época era o presidente executivo do banco, e fez o convite para ele assumir o comando da equipe econômica. Mas o banqueiro recusou com a alegação que iria para a presidência do conselho de administração da instituição financeira, o que acabou acontecendo em 2017.

A opção da então presidente da República foi por Joaquim Levy, executivo do Bradesco na época que foi bombardeado pelo PT ao tentar implantar uma série de cortes de gastos e não durou nem um ano no cargo.

Reunião com Flávio Bolsoanaro

Durante a campanha eleitoral deste ano. Trabuco chegou a participar de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, a Flávio Bolsonaro (PL). Também recebeu, com outros executivos, o candidato do PL na sede do banco em São Paulo.

Dias depois, o presidente do conselho de administração do Bradesco participou, ao lado de outros 15 empresários de diversas áreas, de um jantar com Lula no Alvorada.

Origem humilde e perfil afável

O banqueiro é considerado por seus pares um homem afável, conciliador, equilibrado — e ortodoxo. Interlocutores do Conselhão o descrevem como um executivo apolítico, humanista, sereno e aberto ao diálogo, mas que sempre foi firme nas críticas dos temas econômicos que considera um problema para o país, como os juros altos.

A escolha é um aceno do presidente à Faria Lima e um indicativo da disposição de Lula de tocar um ajuste para colocar as contas públicas em ordem. Ao mesmo tempo, nos círculos políticos, é considerado mais moderado do que a média do mercado.

Esse equilíbrio será necessário para dialogar com o PT e com os anseios da população, e evitar o temido “estelionato eleitoral” após a virada histórica de Lula nas eleições deste ano.

Filósofo de formação. Trabuco está há mais de cinco décadas no Bradesco e começou de baixo. Entrou no banco aos 17 anos, como auxiliar de escritório, e passou por diversas posições de liderança nas empresas do grupo antes de assumir, em 2009, a presidência do banco.

A relação com Lula também não é de hoje e foi estreitada logo no seu primeiro mandato. O presidente já havia tentado fazer do amigo banqueiro ministro da Fazenda. Foi no segundo governo de Dilma Rousseff. Não rolou e Trabuco indicou Joaquim Levy, que não durou nem um ano no cargo em meio à crise que levou ao impeachment da petista. Esse é um dos fantasmas que assustam o PT com a escolha de Trabuco.

Mas, diferentemente da desconfiança do mercado com as medidas fiscais do governo, o executivo do Bradesco já disse que o projeto recentemente aprovado é “um bom começo”. Também recentemente reclamou do patamar de juros no Brasil, que, segundo ele, são proibitivos no Brasil. Mas defendeu um alinhamento entre a política monetária e fiscal.

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