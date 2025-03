A- A+

inflação Governo continua com "caneta na mão" para tomar medidas contra inflação dos alimentos, diz ministro Chefe da Agricultura, Carlos Fávaro, participou de audiência pública no Senado

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou, nesta quarta-feira, que o governo continua "com a caneta na mão" para tomar medidas voltadas à redução dos preços dos alimentos.

Fávaro lembrou que foram zeradas as alíquotas de importação de vários itens, para forçar a queda de preços ao consumidor, e avisou que não haverá "pirotecnia", como a taxação ou a criação de cotas de exportações, para garantir o abastecimento no mercado interno.

— Talvez alguns esperassem que o governo fizesse pirotecnia, fosse fazer alguma cota, barrando a exportação, para depois dizer assim: olha, um governo intervencionista, que mundo nós estamos vivendo, não é? — disse o ministro, ao participar de uma audiência pública no Senado Federal.

Carlos Fávaro citou os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, tem adotado medidas protecionistas, como a elevação de tarifas, para barrar as importações e proteger as indústrias locais.

— Um governo liberal como o dos Estados Unidos fica fazendo taxação e um governo progressista no Brasil toma medidas ortodoxas, simples. Algumas (medidas) surtirão efeito, como a redução da tarifa do óleo de palma, essencial para a indústria de alimentos. O governo continua com a caneta na mão sem pirotecnia, sem medidas excepcionais.

Preocupado com a alta nos preços dos alimentos e o aumento da inflação, o governo anunciou, na semana passada, que iria reduzir a zero o Imposto de Importação de nove itens.

São eles: azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, macarrão, café, carnes e açúcar.

Com a guerra comercial deflagrada pelos EUA, com sobretaxas que atingirão, principalmente, produtos chineses, existe a expectativa de o Brasil vender mais alimentos para a China, o que poderia diminuir a oferta no mercado doméstico e alta de preços.

Mas o governo aposta na retomada dos estoques reguladores públicos, para poder comprar e vender produtos internamente, em caso de necessidade.

— Quando a China desabilita 400 plantas bovinas americanas, o grande lugar do mundo que pode ser contemplado é o Brasil e a gente vai aproveitar essa oportunidade com toda certeza — disse Fávaro.

Veja também