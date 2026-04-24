Sex, 24 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Governo cria regra contra juros "abusivos" no consignado de trabalhadores CLT

Nova regra cria limite para o custo total do empréstimo e passa a comparar taxas entre bancos para identificar cobranças fora do padrão

Reportar Erro
O texto estabelece que o CET mensal não poderá ultrapassar em mais de 1 ponto percentual a taxa de juros mensal da operação O texto estabelece que o CET mensal não poderá ultrapassar em mais de 1 ponto percentual a taxa de juros mensal da operação - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou, nesta sexta-feira, uma resolução que estabelece parâmetros para identificar e coibir práticas abusivas de juros no crédito consignado para trabalhadores do setor privado (CLT). A norma cria critérios objetivos para monitorar as taxas cobradas pelas instituições financeiras e impõe um limite ao custo total dos empréstimos.

Leia também

• Governo bloqueia 27 plataformas que operam mercado de preditivos no Brasil

• Governo quer elevar mistura de etanol na gasolina para 32% e zerar importações


Não haverá um teto fixo, mas o próprio mercado será referência. Na prática, os bancos passam a ser comparados entre si: será considerada abusiva a taxa que exceder a soma da taxa média ponderada do mercado com o seu desvio padrão. Esse limite ainda será ajustado por um fator multiplicador definido pelo governo.


O mecanismo funciona como uma "faixa aceitável". O cálculo será realizado trimestralmente pelo MTE, com base no volume financeiro das operações registradas em plataformas digitais de consignado. Se uma taxa ultrapassar esse intervalo técnico, a prática será enquadrada como abusiva.


Outro ponto central da resolução é o controle sobre o Custo Efetivo Total (CET), que reúne todos os encargos pagos pelo trabalhador. O texto estabelece que o CET mensal não poderá ultrapassar em mais de 1 ponto percentual a taxa de juros mensal da operação.


Essa diferença de até um ponto percentual servirá exclusivamente para cobrir tributos e o seguro prestamista — que quita a dívida em caso de morte —, desde que este último seja expressamente contratado pelo tomador. Pelas novas regras, as instituições ficam autorizadas a cobrar apenas juros remuneratórios, encargos de multa e mora, tributos e o seguro vinculado.


As novas regras entram em vigor imediatamente e valem para as operações realizadas a partir da data de publicação. Contratos antigos não sofrem alteração. O Ministério do Trabalho será o responsável por adotar os procedimentos necessários para garantir que os bancos cumpram os novos limites e metodologias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter