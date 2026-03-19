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Governo dá 48 horas para sete distribuidoras explicarem reajustes nos combustíveis

Notificações exigem detalhamento de aumentos desde fevereiro

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Governo investiga indícios de aumentos abusivos de preços de combustíveis Governo investiga indícios de aumentos abusivos de preços de combustíveis  - Foto: Tiziana Fabi / AFP

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou sete distribuidoras de combustíveis e abriu averiguação preliminar para apurar indícios de elevação de preços sem justa causa.

A medida foi tomada em meio à recente instabilidade do mercado internacional de petróleo provocada pelo conflito no Oriente Médio.

Foram notificadas Vibra Energia, Raízen, Ipiranga, Ale Combustíveis, Ciapetro Distribuidora de Combustíveis, Petrobahia e TDC Distribuidora de Combustíveis.

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Segundo a Senacon, as empresas ocupam posição central entre refinarias, importadores e postos de revenda. Por isso, a apuração busca esclarecer como os reajustes foram transmitidos ao varejo.

As notificações dão prazo de 48 horas para que cada distribuidora informe em quais estados comercializou gasolina, diesel e etanol desde 12 de fevereiro. Também terão de detalhar todos os reajustes feitos no período e apresentar documentação que comprove a motivação econômica de cada aumento.

O governo exige explicações sobre data, combustível afetado, valor do reajuste, revendedores atingidos e a origem do custo alegado, incluindo aquisição em refinarias, importação, logística, despesas operacionais, tributos ou outros fatores econômicos relevantes.

O despacho, ao qual O Globo teve acesso, assinado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, afirma que a análise preliminar identificou aumentos em “patamares e ritmos” que, em tese, não se explicam por variações objetivas e verificáveis de custo.

Isso ocorreu inclusive em períodos sem alteração relevante nos preços de referência nas etapas anteriores da cadeia.

A Senacon também quer saber se houve reajustes baseados apenas em expectativa de alta futura, oscilação internacional ou fatores prospectivos. O procedimento foi instaurado com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe elevar preços sem justa causa.

O despacho adverte que, se os esclarecimentos forem considerados insuficientes, o caso poderá evoluir para processo administrativo sancionador.

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