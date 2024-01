A- A+

TURISMO Governo de Pernambuco anuncia aumento do número de voos para as férias do meio do ano Em evento realizado em parceira com a Azul Viagens, também foi divulgado balanço dos números de 2023

O Governo de Pernambuco, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e a Secretaria de Turismo (Setur), lançou, na manhã desta terça-feira (30), a malha aérea do segundo semestre de 2024.

Durante o evento, realizado em parceria com a Azul Viagens, em um hotel no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, foram anunciados os planos para a temporada de julho deste ano — considerada pelo mercado como o período de alta estação.

A coletiva contou com a participação de Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco; o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; e Giulliana Mesquita, gerente de produtos da Azul Viagens.

Balanço de 2023

De acordo com os números divulgados, a malha aérea do Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre apresentou uma significativa recuperação em 2023.

A quantidade de passageiros embarcados com destino ao Recife e a Porto de Galinhas (com chegada pelo aeroporto da Capital), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, por exemplo, aumentou em 39%.

Segundo Giulliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul Viagens, estes resultados foram em função de uma combinação de um grande produto turístico, além de uma forte parceria com público e privado.

“É um local muito bom para uma viagem em família, tem ótima infraestrutura, com uma grande rede hoteleira, diversos passeios e produtos diferentes, com forte apelo turístico, histórico e cultural. A gente tem trabalhado muito em parceria com o estado, municípios para capacitar os agentes de viagem e na promoção do destino junto ao público final”, afirmou Giulliana.

Novidades

A novidade para este ano é o aumento de 17% na quantidade de assentos ofertados em voos da Azul para a temporada de julho. Ao todo, serão 21 mil assentos.

Além disso, Pernambuco passará a ter duas novas rotas: Presidente Prudente e Bauru, ambas no interior de São Paulo.

Além do crescimento para a alta de julho, a Azul incluiu, para o primeiro semestre de 2024, mais de 92 mil assentos, representando um crescimento de 76% comparado com o mesmo período do ano passado.

"Fica muito mais fácil para trazer grandes eventos, eventos corporativos e até fazer as promoções turísticas quando o Estado está bem conectado através das linhas oferecidas pela Azul. Pernambuco agradece essa parceria que há alguns anos tem ajudado a fortalecer o nosso setor turístico", afirma Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, também comentou sobre a importância da parceria da Azul com a gestão estadual.

"É com muita satisfação que a gente anuncia mais uma vez, novas rotas dedicadas pela Azul Viagens, uma operadora muito importante e parceira do Estado de Pernambuco. Destacamos a importância dos voos dedicados para grandes emissores de Pernambuco, como é o caso de diversas cidades do interior de São Paulo, que normalmente não tem esses voos diretos, isso traz muito mais conforto e comodidade para os turistas que vêm visitar o nosso Estado, que é naturalmente incrível.", afirmou.

