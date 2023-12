Governo de Pernambuco realiza chamada pública para o PAALeite

A- A+

Até o próximo dia 14 de dezembro, cooperativas, associações e laticínios poderão se habilitar para a chamada pública do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade PAALeite.

O edital está publicado sob o número 002.2023.SAD.SDA, podendo ser acessado por meio do link

As entidades credenciadas serão responsáveis pelo processamento de 3.3 mil litros de leite de vaca e cabra fornecidos por 575 agricultores familiares, sendo o investimento total de R$ 38,1 milhões do Governo Federal e contrapartida do Governo do Estado.

Com a distribuição do leite, 37,9 mil famílias em vulnerabilidade social, em 150 municípios pernambucanos, serão beneficiadas.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAALeite) é realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (DAS).

“Além de fortalecer a cadeia produtiva do leite, por meio da geração de renda do pequeno produtor rural, o Programa tem o objetivo social de atender famílias que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional”, destacou a secretária da SDA, Ellen Viégas.

As famílias a serem cadastradas devem estar inscritas no CadÚnico, apresentar documentos Original/Copias (n° do NIS, CPF, Comprovante de residência), quando houver a abertura do cadastramento, a ser divulgada.

