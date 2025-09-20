A- A+

EMPRÉSTIMO Governo de Pernambuco abre chamada pública para contratar operação de crédito de R$ 1,5 bilhão Abertura foi publicada na edição deste sábado (20) do Diário Oficial do Poder Executivo

O Governo de Pernambuco abriu neste sábado (20) chamada pública a instituições financeiras para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão.

A gestão estadual está apta a contratar o empréstimo após a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovar projeto de lei enviado pela governadora Raquel Lyra, que sancionou a autorização esta semana.

De acordo com o governo, a chamada pública tem como finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo melhores condições financeiras para a captação de recursos e mais transparência na administração estadual.

A abertura foi publicada na edição deste sábado do Diário Oficial do Poder Executivo.

"Vamos buscar a operação financeira mais vantajosa para Pernambuco e assim tirar do papel projetos e obras importantes para o povo pernambucano nas mais diversas áreas. A captação e a utilização desses recursos serão feitas com base em um planejamento muito bem elaborado, que tem como alicerce principal a transparência no uso dos recursos públicos", afirmou Raquel Lyra.

Ainda segundo a governadora, o dinheiro será usado em "importantes obras de infraestrutura". "Com o dinheiro em caixa, seguiremos mudando a vida da população. São obras que vão transformar Pernambuco para melhor e que também irão gerar ainda mais emprego e renda, com impacto direto na nossa economia", completou Raquel.

Veja também