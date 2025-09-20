S�b, 20 de Setembro

EMPRÉSTIMO

Governo de Pernambuco abre chamada pública para contratar operação de crédito de R$ 1,5 bilhão

Abertura foi publicada na edição deste sábado (20) do Diário Oficial do Poder Executivo

Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de PernambucoPalácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

O Governo de Pernambuco abriu neste sábado (20) chamada pública a instituições financeiras para a contratação de operações de crédito no valor de R$ 1,513 bilhão.

A gestão estadual está apta a contratar o empréstimo após a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovar projeto de lei enviado pela governadora Raquel Lyra, que sancionou a autorização esta semana.

De acordo com o governo, a chamada pública tem como finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo melhores condições financeiras para a captação de recursos e mais transparência na administração estadual.

A abertura foi publicada na edição deste sábado do Diário Oficial do Poder Executivo.

"Vamos buscar a operação financeira mais vantajosa para Pernambuco e assim tirar do papel projetos e obras importantes para o povo pernambucano nas mais diversas áreas. A captação e a utilização desses recursos serão feitas com base em um planejamento muito bem elaborado, que tem como alicerce principal a transparência no uso dos recursos públicos", afirmou Raquel Lyra.

Ainda segundo a governadora, o dinheiro será usado em "importantes obras de infraestrutura". "Com o dinheiro em caixa, seguiremos mudando a vida da população. São obras que vão transformar Pernambuco para melhor e que também irão gerar ainda mais emprego e renda, com impacto direto na nossa economia", completou Raquel.

 

