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Parceria Governo de Pernambuco amplia apoio ao empreendedorismo com acordos em Petrolina e Lagoa Grande Parceria entre SEDEPE, AGE e prefeituras amplia acesso a serviços para empreendedores

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), assina nesta semana Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com as prefeituras de Petrolina e Lagoa Grande. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da AGE e fortalecer as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo nos municípios.

Em Petrolina, a assinatura do acordo acontece nesta terça-feira (29), às 10h, na Avenida Guararapes, nº 2114, no Centro. Já em Lagoa Grande, a solenidade será realizada na quarta-feira (30), às 15h.

Os acordos estabelecem diretrizes para a atuação conjunta entre o governo do estado e as administrações municipais, permitindo ampliar a oferta de orientações, atendimentos e serviços voltados tanto para empreendedores quanto para pessoas interessadas em abrir ou expandir um negócio.

Com a formalização da parceria, Petrolina e Lagoa Grande passam a integrar a rede de cooperação institucional da AGE, facilitando a implementação de ações alinhadas às necessidades locais e ampliando o acesso da população aos programas de incentivo ao empreendedorismo.

A iniciativa também reforça a integração entre Estado e municípios na execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de oportunidades.

Serviço

Petrolina

Data: 29 de julho

Horário: 10h

Local: Avenida Guararapes, nº 2114, Centro

Lagoa Grande

Data: 30 de julho

Horário: 15h

Local: Município de Lagoa Grande (local da solenidade a confirmar)

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