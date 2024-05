A- A+

ECONOMIA Governo de Pernambuco antecipa pagamento do salário de maio; saiba a data A antecipação garante a injeção de R$ 1,4 bilhão na economia do Estado

O Governo de Pernambuco anunciou, na sexta-feira (24), a antecipação do pagamento do salário de maio para servidores, aposentados e pensionistas.

Segundo a gestão estadual, o depósito será realizado na próxima quarta-feira (29), dois dias antes do previsto.

A antecipação garante a injeção de R$ 1,4 bilhão na economia do Estado às véspera do feriado de Corpus Christi — celebrado na quinta-feira (30) — e do início das festas juninas.

Serão beneficiados cerca de 225 mil servidores, aposentados e pensionistas.

