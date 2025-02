A- A+

Investimento Governo de Pernambuco anuncia R$ 111 milhões para assistência social e combate à fome em 2025 Com crescimento de 30,4% em relação a 2024, valor representa a maior pactuação da história do Estado para a área

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (17), um investimento de R$ 111 milhões para 2025. O valor, apresentado durante a 230ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de Pernambuco (CIB-PE), no Recife, representa um aumento de 30,4% em relação ao repasse de 2024 e a maior pactuação da história do Estado para a área.

A governadora Raquel Lyra enfatizou a importância do investimento para a população mais vulnerável. “Assistência social é prioridade no nosso governo e demonstramos isso com atitude e coragem, colocando no orçamento ações que há muitos anos o Estado não via. Estamos trabalhando junto aos municípios garantindo recursos e pagamento em dia para que eles possam chegar mais perto da população que mais precisa. As políticas de assistência social que cuidam do combate à fome, abrigamento de pessoas vítimas de violência e centros de acolhimento à população em situação de rua. Tudo isso está contemplado. Assim, garantimos aos municípios a possibilidade de contratação de profissionais e oferta de serviços através de pactuação e do cofinanciamento”, afirmou.

Os recursos serão destinados ao pagamento e cofinanciamento de serviços, programas e equipamentos essenciais, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) e Cozinhas Comunitárias.

O secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga, ressaltou que a pactuação entre Estado e municípios é fundamental. “Nos municípios, se dá o contato direto com esses equipamentos. São 344 CRAS no estado, 193 CREAS, 67 serviços de acolhimento que cuidam de crianças e adolescentes e 183 Cozinhas Comunitárias. São esses equipamentos que cuidam da população. Então, o que o Governo do Estado faz hoje é pactuar com eles para que esse recurso chegue às contas dos municípios e consiga fortalecer essa administração municipal”, explicou.

A secretária de Assistência Social de Catende, Linda Barros, comemorou a chegada dos investimentos. “Catende está indo para a sua terceira cozinha comunitária. O impacto do recurso estadual é fundamental porque esse investimento chega naquela família que por muitos anos foi vista como invisível, naquelas pessoas que não sabiam o que era acordar e ter comida na mesa. Estamos acabando com a fome na nossa cidade, isso nos deixa muito realizados”, declarou.

O evento também contou com a presença dos prefeitos Mayco da Farmácia (Solidão), Paulo Galvão (Itamaracá) e Aninha da Ferbom (Nazaré da Mata), além dos secretários executivos Andreza Pacheco (Assistência Social), Felipe Medeiros (Combate à Fome), Luiz Fábio (Gestão) e Yury Ribeiro (Política Sobre Drogas).

