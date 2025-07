A- A+

Investimentos Governo de Pernambuco anuncia R$ 364,2 milhões em investimentos com foco no interior do estado Terceira rodada de incentivos do ano inclui 44 projetos e prevê geração de 492 empregos diretos; interior concentra 94% do volume investido

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (30), a chegada de R$ 364,2 milhões em novos investimentos a partir da aprovação de 44 projetos na 132ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic).

As iniciativas, contempladas com incentivos do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe) e do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Ambiente de Trabalho (Proind), devem gerar 492 empregos diretos em diferentes regiões do estado, com destaque para o interior, que concentra 94% do montante e 66% das novas vagas.

A distribuição regional dos investimentos segue sendo uma das prioridades do governo estadual. Dos R$ 364,2 milhões aprovados, R$ 342,5 milhões serão destinados a municípios do interior, liderados pela ampliação da planta da Mondelez, em Vitória de Santo Antão, que sozinha vai receber R$ 111,3 milhões e gerar 160 empregos.

“O que estamos vendo é o resultado de uma política de desenvolvimento que alia responsabilidade fiscal com estímulo ao setor produtivo. Esses investimentos, distribuídos em diversas regiões do Estado, mostram que Pernambuco está criando um ambiente cada vez mais competitivo para atrair empresas, gerar empregos e fortalecer a nossa economia de forma estruturada e inclusiva”, afirmou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Projetos

Ao todo, foram aprovados 18 projetos industriais (8 via Prodepe e 10 via Proind), 9 projetos de importadores atacadistas e 17 centrais de distribuição. As iniciativas industriais somam os R$ 364,2 milhões já mencionados.

As empresas de importação, por sua vez, estimam movimentar R$ 60,6 milhões por ano, com arrecadação prevista de R$ 8,2 milhões em ICMS. Já as centrais de distribuição devem gerar R$ 1,4 bilhão em compras e transferências anuais, com recolhimento projetado de R$ 114,4 milhões para os cofres estaduais.

Cavalcanti explicou que o Prodepe e o Proind seguem um processo que passa por análise técnica na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe), avaliação das secretarias da Fazenda (Sefaz) e do Meio Ambiente (Semas), e posterior aprovação no Condic.

“Aprovado aqui, ele vira decreto assinado pela governadora. É um projeto que envolve compromissos da companhia em gerar empregos e realizar investimentos contra receber esses incentivos”, detalhou o secretário.

Segundo ele, o estado disputa projetos com outras unidades da federação e atua ativamente na mediação entre investidores e municípios do interior.

“Temos regras específicas que ampliam os incentivos para que as empresas estejam no interior. A gente também tem uma linha de esforço contínuo de levar informação e fazer a mediação do investidor com os pontos finais. Estamos em contato com as prefeituras, ajudamos no processo de licenciamento ambiental, garantimos os acessos e divulgamos nossa infraestrutura, como a rede de gás que chega ao interior. Nosso papel é induzir o desenvolvimento”, disse.

Interiorização

A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, também ressaltou o esforço de interiorização e a consolidação dos programas estaduais.

“A gente conseguiu aprovar aqui mais de 340 milhões de reais em investimentos, sendo mais de 90% disso para o interior, ou seja, cumprindo esse papel de induzir o desenvolvimento também no interior do Estado. Quase 500 empregos foram gerados, com um olhar específico para as 12 regiões de desenvolvimento de Pernambuco”, pontuou.

Primeira mulher a presidir a agência em 60 anos, Ana Luiza destacou ainda o papel da diversidade como vetor de desenvolvimento.

“Ações afirmativas como um todo, que visam a promover a diversidade, têm respaldo científico do impacto positivo, benéfico no desenvolvimento econômico, seja de uma empresa ou do Estado. A visão feminina é uma visão diferente da masculina, e a diversidade de olhares é essencial para resolver problemas complexos. É uma responsabilidade enorme promover e fomentar essa nova visão”, declarou.

Além disso, ela chamou atenção para o impacto da reforma tributária nas estratégias de atração de empresas.

“A gente acrescenta essa missão de formular o Pernambuco pós-reforma tributária. Em 2032, teremos uma realidade completamente transformada. Isso muda o cenário de atração de investimentos, mas também representa uma oportunidade maior para projetos que conversem com as macrotendências globais”, concluiu Ana Luiza.

Próximos anúncios

Mais duas reuniões do Condic estão previstas para este ano, uma em setembro e outra em dezembro. Com o anúncio desta quarta-feira, o total acumulado de 2025 chega a R$ 915,2 milhões em investimentos e 1.839 empregos diretos.

