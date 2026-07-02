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desenvolvimento Governo de Pernambuco apresenta plataforma pioneira para acelerar novos investimentos Ferramenta digital integra informações sobre infraestrutura, recursos energéticos e território para facilitar análises de viabilidade e fortalecer a competitividade do estado

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (2), a Plataforma Energética de Pernambuco, uma ferramenta digital pioneira no Brasil criada para fortalecer a atração de investimentos e ampliar o planejamento da infraestrutura estadual. Reunindo informações georreferenciadas sobre potencial energético, logística, recursos naturais e aspectos socioambientais, o sistema busca facilitar a tomada de decisão de empresas, investidores, pesquisadores e gestores públicos interessados em implantar novos empreendimentos no estado.

Desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sdec) e executada pelo Senai Pernambuco, a plataforma representa uma evolução do antigo Atlas Eólico e Solar do estado. Além dos dados sobre potencial de geração de energia solar e eólica, o sistema integra informações sobre infraestrutura elétrica, logística, recursos hídricos, conectividade, gasodutos, topografia e aspectos socioambientais, oferecendo uma visão ampla do território pernambucano.



Durante a apresentação da ferramenta, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souza, ressaltou que a iniciativa é resultado de um esforço conjunto entre diferentes órgãos estaduais e parceiros técnicos. “O resultado nos impressiona pela integração das informações e pela capacidade de mostrar, de maneira simples, todas as potencialidades de Pernambuco para quem deseja investir no estado”, afirmou.

Segundo a secretária, a plataforma surge em um momento estratégico, diante das mudanças provocadas pela reforma tributária e da necessidade de os estados ampliarem sua competitividade. “Precisamos mostrar ao Brasil e ao mundo o que Pernambuco tem de diferencial. A plataforma reúne informações sobre infraestrutura, desenvolvimento social, sustentabilidade e logística, permitindo que investidores conheçam nossas potencialidades antes mesmo de iniciar um projeto. É uma demonstração concreta de como o estado está preparado para atrair novos empreendimentos”, ressaltou.



Ferramenta

A ferramenta permite cruzar diferentes bases de dados, pesquisar endereços, medir distâncias, delimitar áreas de interesse, gerar relatórios técnicos e exportar mapas. Esses recursos auxiliam nas análises preliminares de localização e viabilidade de novos empreendimentos, reduzindo a assimetria de informações e tornando o processo de decisão mais rápido e eficiente.

O secretário-executivo de Energia, Guilherme Sá, explicou que o projeto nasceu da proposta de atualizar o Atlas Eólico e Solar de Pernambuco, mas acabou ganhando uma dimensão muito maior.

“A missão inicial era atualizar o Atlas, mas decidimos ser mais audaciosos. Em vez de apenas reunir dados sobre potencial eólico e solar, desenvolvemos uma plataforma dinâmica que integra todas as informações de infraestrutura relevantes para o planejamento de investimentos públicos e privados”, afirmou.

Para ele, a plataforma funciona como um serviço público de inteligência territorial.

“Estamos oferecendo informações confiáveis, atualizadas e de fácil navegação para que investidores possam identificar oportunidades em Pernambuco. A transição energética vai muito além da agenda ambiental. Ela representa uma estratégia de desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico e de inovação”, destacou.

Diferencial

Outro diferencial da plataforma é sua integração com a Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco, desenvolvida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), permitindo que investidores também tenham acesso a informações relevantes para o licenciamento ambiental e o planejamento territorial.

O diretor de Inovação e Tecnologia do Senai Pernambuco, Oziel Alves, apresentou demonstrações práticas do sistema e explicou que a plataforma reúne atualmente mais de 60 camadas de informações, permitindo análises detalhadas sobre potencial eólico, solar, infraestrutura energética, relevo, áreas de preservação, linhas de transmissão e diversos outros fatores.

Segundo ele, o usuário pode, por exemplo, selecionar uma área específica, cruzar informações de vento, topografia e infraestrutura existente, gerar relatórios automáticos e até importar dados próprios para análises personalizadas.

“A plataforma não resolve todas as etapas de um investimento, mas reduz drasticamente o tempo necessário para uma análise preliminar. O que antes poderia levar meses para reunir, agora pode ser feito em poucos minutos”, explicou.

Oziel destacou ainda que o sistema foi desenvolvido para evoluir continuamente. “Ela nasce como uma plataforma energética, mas tem potencial para se tornar uma grande plataforma de inteligência territorial para qualquer tipo de investimento. Poderemos incorporar novas bases de dados, informações econômicas e, futuramente, recursos de inteligência artificial capazes de indicar automaticamente as áreas mais adequadas para determinados empreendimentos.”

Segundo ele, nenhum outro estado brasileiro dispõe atualmente de uma plataforma com esse nível de integração de informações.

“Existem atlas energéticos em alguns estados, mas uma plataforma dinâmica, que reúna infraestrutura, recursos energéticos, aspectos ambientais, logística e inteligência territorial em um único ambiente, com essa capacidade de análise, é inédita no Brasil.”

Nesta primeira etapa, o acesso será disponibilizado para entidades setoriais, empresas, universidades e institutos de pesquisa. A previsão do governo de Pernambuco é abrir o acesso ao público em geral a partir de outubro de 2026.



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