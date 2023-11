A- A+

Voos internacionais Governo de Pernambuco articula com companhias aéreas novos voos internacionais para o Estado Novas rotas como Recife-Ilha do Sal, em Cabo Verde, Recife-Porto e outros destinos sul americanos estão na pauta do Governo do Estado

Novas rotas internacionais como Recife-Ilha do Sal, em Cabo Verde, Recife-Porto e outros destinos sul americanos estão na pauta do Governo de Pernambuco. Desde o início de 2023, a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) articula com as companhias aéreas a ampliação de voos internacionais para o Estado.

Esse ano houve o lançamento dos voos para Orlando e Fort Lauderdale, além do anúncio do aumento da frequência para Buenos Aires. De acordo com o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, o Governo tem trabalhado fortemente para retomar as conexões que foram interrompidas devido à pandemia da Covid-19 e aumentar ainda mais a malha área do Estado com voos diretos para o exterior.

"Pernambuco vem sendo bastante procurado por turistas internacionais pelos nossos destinos incríveis que vão do litoral ao sertão. Dessa forma, estamos buscando facilitar a chegada desses turistas com novas rotas e frequências para que se sintam estimulados a conhecer e experimentar o que temos de melhor com um maior conforto e comodidade", afirmou.

O secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, comentou a janela de oportunidades aberta pela ampliação da malha aérea internacional. “Os benefícios econômicos e sociais desse aumento do turismo são imensos. Pernambuco é um Estado com uma diversidade de atrações turísticas que agrada a todos os gostos. O litoral, com suas praias paradisíacas. Também temos uma rica história, cultura, culinária e atrativos naturais que merecem ser explorados”, disse.

Malha aérea

Atualmente, o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, oferta conexões para 5 destinos internacionais: Buenos Aires (Argentina), via Gol; Lisboa (Portugal), pela TAP; Fort Lauderdale (EUA), Orlando (EUA) e Montevidéu (Uruguai), os três últimos pela Azul.

Esses voos refletem diretamente no público internacional que frequenta o estado: a maior parte dos estrangeiros que vieram a Pernambuco em 2023 foi de argentinos, uruguaios e portugueses.

No Nordeste, Pernambuco é o líder em movimentação aérea. Para novembro, estão previstos 6403 voos, entre pousos e decolagens. Para o mês de novembro, Salvador, segunda colocada, terá uma média de 4438 voos. Já Fortaleza, capital do Ceará, contará com 2911 voos em seu principal aeroporto. Maceió, em Alagoas, espera receber 1385 voos, entre pousos e decolagens.

