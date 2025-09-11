A- A+

indústria Governo de Pernambuco atrai novo investimento de mais de R$ 70 milhões para Goiana O município vai receber uma nova unidade industrial da Interlândia, fabricante dos produtos de limpeza da marca Dragão

Neste mês de setembro, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), aprovou um investimento de mais de R$ 70 milhões, que visa a estruturação de incentivos fiscais para viabilizar o empreendimento da Indústria Interlândia. A expectativa é que a unidade inicie sua fase de testes no final de 2026, entrando em operação plena até 2028, e se espera que a nova unidade deva gerar 150 empregos diretos e outros 450 indiretos, priorizando a contratação de mão de obra local em parceria com instituições de qualificação profissional da região.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, destacou a importância do novo investimento para a descentralização da economia.

“A chegada da Interlândia a Goiana mostra que Pernambuco tem todas as condições para atrair grandes indústrias para diferentes regiões. Nosso trabalho é criar o ambiente certo para que o setor privado invista, gerando empregos, renda e inovação. Esse é mais um passo para fortalecer a economia do estado de forma equilibrada e sustentável”, afirmou.

O executivo do grupo Interlândia, João Abreu e Lima, explicou como funcionaram os trâmites entre governo e indústria para firmar a parceria.

“O Governo do Estado esteve presente em todas as etapas, da escolha estratégica da região de Goiana à busca por incentivos fiscais. Essa união público-privada é fundamental para que possamos crescer juntos, com mais empregos, inovação e desenvolvimento. Pernambuco é o berço da Interlândia e seguirá sendo prioridade em nossos investimentos”, destacou.



