Governo de PE, através da Sedepe, oferece mais de mil vagas de emprego nesta quinta-feira (8)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode começar esta quinta-feira (8) conferindo as 1.167 vagas disponíveis em Pernambuco por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE). As oportunidades estão distribuídas em diferentes municípios e contemplam áreas como comércio, serviços, indústria, logística, construção civil, vendas e atendimento.

Do total, 1.001 vagas são gerais e 166 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), ampliando as possibilidades de acesso ao mercado formal de trabalho.

O Recife reúne 480 vagas e é o município com maior número de oportunidades no quadro desta quinta-feira (8). Entre os destaques estão 50 vagas para atendente de lanchonete, 100 para auxiliar de limpeza, 20 para auxiliar operacional de logística e 40 para operador de processo de produção.

Em Caruaru, são 95 oportunidades, com destaque para 30 vagas para operador de telemarketing receptivo, além de oportunidades nas áreas de limpeza, logística, construção civil e vendas. Já Paulista conta com 89 vagas, incluindo 70 oportunidades para auxiliar de linha de produção, entre outras funções.

A oferta também alcança diferentes regiões do Estado, permitindo que trabalhadores do Agreste, Sertão e Região Metropolitana encontrem oportunidades próximas de seus municípios.

A inclusão é outro destaque do quadro de vagas. Nesta quinta-feira, são 166 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Em Caruaru, estão disponíveis 15 vagas para operador de telemarketing receptivo. No Recife, são 116 oportunidades para PCD, contemplando funções como auxiliar de limpeza, coletor de lixo hospitalar, lavador de ônibus, vendedor pracista, balconista e agente de vendas de serviços, entre outras.

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre, a atualização dos dados profissionais é fundamental para aproximar trabalhadores das oportunidades disponíveis.

“Estamos com mais de 1.100 vagas disponíveis em Pernambuco, em diferentes áreas e para diferentes perfis profissionais. Nosso papel é aproximar quem está procurando uma oportunidade de quem precisa contratar. Por isso, é muito importante que o trabalhador mantenha seus dados, experiências e qualificações atualizados e procure os serviços da SEDEPE. Também temos um olhar especial para a inclusão, com 166 vagas exclusivas para pessoas com deficiência”, destacou.

Entre os serviços oferecidos pela SEDEPE está a carta de encaminhamento, documento entregue ao trabalhador quando é identificada uma vaga compatível com seu perfil. A carta direciona o candidato para a etapa de entrevista ou seleção junto à empresa, facilitando seu acesso ao processo seletivo. O documento não representa garantia de contratação, já que a decisão final depende das etapas de seleção e dos critérios definidos pelo empregador.

Por isso, a Sedepe reforça a importância de manter dados pessoais, experiências profissionais, cursos e qualificações sempre atualizados. Quanto mais completas e atualizadas estiverem essas informações, maiores são as possibilidades de identificar oportunidades compatíveis com o perfil do trabalhador.

Além da intermediação de mão de obra, a SEDEPE conta com o Cabide Solidário, iniciativa que disponibiliza roupas, calçados e acessórios para trabalhadores que precisam de apoio para se preparar para entrevistas de emprego. A ação busca contribuir para que o candidato possa chegar ao processo seletivo com mais segurança e preparado para a oportunidade, ampliando o suporte oferecido pela Secretaria a quem está em busca de uma colocação profissional.

Todos os serviços da SEDEPE estão à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas unidades da Casa do Trabalhador e demais pontos de atendimento. Entre os serviços estão cadastro e atualização de dados, intermediação de mão de obra, encaminhamento para vagas, Seguro-Desemprego, orientação profissional e acesso a oportunidades de qualificação, entre outros.

A orientação é que o trabalhador verifique os requisitos de cada vaga e mantenha seu cadastro sempre atualizado. As oportunidades podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme o preenchimento ou a atualização realizada pelas empresas.

Com 1.167 oportunidades disponíveis nesta quinta-feira (8), a Sedepe reforça seu compromisso de aproximar trabalhadores e empregadores e ampliar o acesso da população pernambucana ao mercado de trabalho.