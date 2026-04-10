Conexão de negócios chega a Belém de São Francisco

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Com foco no fortalecimento da economia local e na ampliação de oportunidades para pequenos empreendedores do Sertão, Belém de São Francisco recebe, nos dias 16 e 17 de abril, mais uma edição do Conexão de Negócios. A iniciativa do Governo de Pernambuco, realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), será realizada no Memorial Zé Pereira e Vitalina e deve reunir serviços essenciais de formalização, acesso a crédito e qualificação profissional em um único espaço.



O evento reúne uma série de serviços destinados a quem deseja abrir, regularizar ou ampliar um negócio. Entre as ações ofertadas pela SEDEPE, estão atendimentos para Microempreendedores Individuais (MEI), incluindo auxílio na abertura e baixa de CNPJ, verificação e parcelamento de débitos, impressão do Documento de Arrecadação (DAE) e declaração de Imposto de Renda do MEI.



A Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) também participa da programação com serviços de abertura, alteração e baixa de empresas, emissão de certidões, consultas e acesso a serviços digitais.

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Outro destaque é a apresentação do Programa ALI Produtividade, realizado em parceria com o SEBRAE. O projeto, que está com inscrições abertas, é voltado a micro e pequenas empresas e tem foco na promoção da inovação e na solução de desafios enfrentados pelos empreendedores.



A programação inclui ainda uma feirinha com pequenos empreendedores e produtores da Economia Solidária, incentivando a produção local e a geração de renda.



Na área de empregabilidade, o público poderá realizar cadastro e consultar vagas por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), além de receber orientações sobre os cursos do Qualifica PE, programa estadual voltado à capacitação profissional.



Já a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) oferecerá orientação sobre o funcionamento da instituição e os tipos de crédito disponíveis, além de avaliar a possibilidade de financiamento para os empreendedores e orientar sobre a regularização de pendências para acesso ao crédito.



De acordo com o Governo de Pernambuco, a iniciativa busca ampliar o acesso a serviços, estimular a formalização e fortalecer a economia local por meio do apoio direto aos empreendedores. Outro destaque é a apresentação do Programa ALI Produtividade, realizado em parceria com o SEBRAE. O projeto, que está com inscrições abertas, é voltado a micro e pequenas empresas e tem foco na promoção da inovação e na solução de desafios enfrentados pelos empreendedores.A programação inclui ainda uma feirinha com pequenos empreendedores e produtores da Economia Solidária, incentivando a produção local e a geração de renda.Na área de empregabilidade, o público poderá realizar cadastro e consultar vagas por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), além de receber orientações sobre os cursos do Qualifica PE, programa estadual voltado à capacitação profissional.Já a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) oferecerá orientação sobre o funcionamento da instituição e os tipos de crédito disponíveis, além de avaliar a possibilidade de financiamento para os empreendedores e orientar sobre a regularização de pendências para acesso ao crédito.De acordo com o Governo de Pernambuco, a iniciativa busca ampliar o acesso a serviços, estimular a formalização e fortalecer a economia local por meio do apoio direto aos empreendedores.

*Com informações da assessoria.

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