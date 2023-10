A- A+

Moradia Governo de Pernambuco começa fase de teste do Programa Morar Bem, na modalidade Entrada Garantida Com isso, foram liberados os sete primeiros empreendimentos ofertados nos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Caruaru

Esta semana, o Governo de Pernambuco iniciou a fase de teste do Programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida - na qual o Estado banca o pagamento da entrada para quem for adquirir o seu primeiro imóvel. Com isso, foram liberados os sete primeiros empreendimentos ofertados nos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Caruaru.

Com o programa, o subsídio pode ser de até R$ 20 mil e os beneficiados serão famílias com renda de até dois salários mínimos que comprarem seu primeiro imóvel de até R$ 190 mil pelo programa Minha Casa, Minha Vida.



Nesse primeiro momento, foram escolhidos sete pernambucanos - um para cada empreendimento -, para terem acesso à vitrine e comprar uma unidade habitacional com o subsídio. As pessoas selecionadas estão entre as mais de 23 mil inscritas no site do programa, gerido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). A escolha foi feita aleatoriamente pela Caixa Econômica Federal.



Na primeira fase de teste, estão sendo ofertadas cerca de 1.249 unidades habitacionais. São 130 da Viana e Moura; 232 da J. Nunes; 500 da Tenda; 260 da MRV; 120 da VL Paulista, e 7 da Sólida.

Os primeiros empreendimentos disponibilizados fazem parte do teste final de liberação de recursos realizado pela Caixa, agente financeiro do programa habitacional do Governo Federal e parceiro do Estado no Programa Morar Bem.



Os selecionados podem ter acesso aos imóveis do programa no site da iniciativa. “A gente está fazendo o teste com uma pessoa por cada empreendimento. A gente pegou uma pessoa inscrita num empreendimento de Recife, por exemplo, e a Caixa começou a fazer os testes. Vai para Brasília, para conformidade, pega a questão de governança. Eles têm um trâmite interno lá”, disse o secretário executivo de Políticas Urbanas e Habitação de Pernambuco, André Fonseca.

A previsão é que o sistema seja aberto para todo o público inscrito no final da próxima semana, com o aval da Caixa, após o período de teste. O sistema da Cehab segue aberto para que mais pessoas possam realizar o cadastro.

De acordo com o secretário, quando o sistema abrir para os demais empreendimentos, as pessoas cadastradas poderão conferir cerca de 7 mil unidades habitacionais na vitrine de imóveis do programa. “A partir desse momento que for liberar, o sistema ficará aberto, é dinâmico e orgânico. Todo dia podem entrar e sair empreendimentos, entrar e sair pessoas. É um programa pernambucano, não vai ter fim”, destacou.

Entrada Garantida

A Modalidade Entrada Garantida é voltada para famílias de baixa renda que não têm capacidade de poupança para pagar a entrada num financiamento habitacional. Segundo dados da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), o pernambucano que tem uma renda de dois salários precisa ter, em média, R$ 20 mil para complementar a entrada num financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Esse valor já considera o subsídio dado pelo Governo Federal no programa que financia até 80% do valor do imóvel.

O Governo do Estado tem um orçamento inicial de R$ 200 milhões para a Entrada Garantida, recurso suficiente para beneficiar 10 mil famílias a adquirirem seu primeiro imóvel. A Entrada Garantida foi lançada no final de julho no auditório do Cais do Sertão, no Centro do Recife.

Dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi/PE) mostram que a iniciativa do governo tem o potencial de atrair investimentos de R$ 4 bilhões, oriundos do FGTS, na indústria da construção civil e incentivar a geração de mais de 72 mil empregos diretos e indiretos.

