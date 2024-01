Governo de Pernambuco confirma voo Madrid-Recife, sétima ligação internacional do Estado

A- A+

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), confirmou nesta terça-feira (23) o retorno do voo direto entre Recife e Madri, operado pela Air Europa. A rota, que já havia sido oferecida pela companhia aérea espanhola, foi interrompida em 2019.

"Estamos comemorando o retorno desta importante operação que irá conectar Pernambuco com o mundo. A nova rota também irá atrair turistas, aquecendo ainda mais a nossa economia. Esta será a sétima ligação internacional a operar no Aeroporto Internacional dos Guararapes, que já conecta para Lisboa, Montevidéu, Orlando, Fort Lauderdale e duas ligações para Buenos Aires", enfatizou a governadora Raquel Lyra (PSDB).

O ano de 2023 terminou com a maior circulação de passageiros de todos os tempos, totalizando 9 milhões de pessoas. Somente de viajantes com destinos internacionais foram 315 mil no ano passado. Em 2022, este número foi de 180 mil viajantes.

O secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, garantiu, após conversa com a governadora, que todas as contrapartidas da Air Europa serão prioridade para a manutenção da conexão com a Espanha. “O retorno do voo Madrid-Recife é uma conquista importante para o turismo do nosso Estado. A rota é estratégica para atrair turistas europeus, que representam um importante mercado para Pernambuco”, afirmou Daniel Coelho.

“Estamos trabalhando para garantir que a Air Europa tenha todas as condições necessárias para operar o voo com sucesso. A conexão com Madri é essencial para o desenvolvimento econômico e turístico do nosso Estado, com mais uma conexão de Pernambuco com o velho continente”, destacou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

O secretário e o presidente da Empetur embarcam na noite desta terça-feira para a Espanha, onde participarão da Feira Internacional de Turismo de Madri. Daniel Coelho deve divulgar mais novidades sobre a rota nesta quarta-feira (24).

Sobre a Air Europa

A Air Europa é uma companhia aérea espanhola fundada em 1986. A empresa opera voos regulares para mais de 100 destinos em todo o mundo, incluindo Europa, África, América do Norte e América do Sul.

