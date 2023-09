A- A+

FUNCIONALISMO PÚBLICO Governo de Pernambuco decreta ponto facultativo para servidores um dia após feriado de 7 de Setembro Com isso, os servidores terão o feriado da Independência do Brasil estendido

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira (8), um dia após o feriado da Independência do Brasil, celebrado na quinta-feira (7).

Com isso, os servidores do Estado terão um feriado estendido. A determinação, feita pela governadora Raquel Lyra e assinada pela secretária de Administração Ana Maraíza de Sousa Silva, está publicada na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial do Poder Executivo do Estado.

O ponto facultativo vale para servidores de repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção daqueles serviços cujo funcionamento seja indispensável, a juízo do chefe do órgão.

TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou nesta terça-feira que vai atuar em esquema de plantão judiciário na quinta e sexta-feira (7 e 8), nas comarcas da Capital e do Interior.

