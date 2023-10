Governo de Pernambuco decreta ponto facultativo um dia após feriado de Nossa Senhora Aparecida

A- A+

O Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira (13), o dia seguinte ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira (12). Com isso, os servidores do Estado terão um feriado estendido.

A portaria que estabelece o ponto facultativo por determinação da governadora Raquel Lyra foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10) e foi assinada pela secretária de Administração, Ana Maraíza de Sousa Silva.

As exceções são para serviços de funcionamento indispensável, a juízo do chefe do órgão.

A mesma medida foi tomada pelo Governo do Estado no feriado anterior, da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Portaria determinou ponto facultativo no dia seguinte.

