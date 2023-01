A- A+

Funcionalismo público Governo de Pernambuco divulga calendário de pagamento de servidores até dezembro; veja as datas O salário de janeiro será pago no próximo dia 31

O Governo de Pernambuco divulgou o calendário completo de pagamento de 2023 dos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, incluindo civis e militares.

O salário de janeiro será pago no próximo dia 31. Já o 13º em 20 de dezembro [veja todas as datas no final do texto]. O calendário prevê o pagamento dos salários de todos os servidores até o último dia útil de cada mês trabalhado.

O governo defende que, com a publicação antecipada do calendário, os servidores poderão ter "um maior planejamento em relação ao recebimento dos seus vencimentos, proventos e pensões".

O calendário foi oficializado em publicação de portaria da Secretaria de Administração na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial.

De acordo com a governadora, a medida ressalta a diretriz de valorização dos servidores públicos, objetivo da nova gestão. “A gente garante previsibilidade para que o servidor, sua família, possa saber exatamente o dia que o dinheiro vai cair na conta”, destaca a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

A folha do Governo de Pernambuco – com dados de dezembro de 2022 – conta com 231,4 mil matrículas, sendo 128,1 mil de ativos e 103,3 mil de inativos (76,6 mil aposentados e 26,7 mil pensionistas).

Veja o calendário de pagamento dos servidores ativos e inativos:

Janeiro: dia 31 (terça-feira)

Fevereiro: dia 28 (terça-feira)

Março: dia 31 (sexta-feira)

Abril: dia 28 (sexta-feira)

Maio: dia 31 (quarta-feira)

Junho: dia 30 (sexta-feira)

Julho: dia 31 (segunda-feira)

Agosto: dia 31 (quinta-feira)

Setembro: dia 29 (sexta-feira)

Outubro: dia 31 (terça-feira)

Novembro: dia 30 (quinta-feira)

Décimo terceiro salário: dia 20 de dezembro (quarta-feira)

Dezembro: dia 28 (quinta-feira)

