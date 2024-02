A- A+

EDUCAÇÃO Governo de Pernambuco divulga cronograma de pagamentos do Fundef em 2024; confira as datas Novas remessas de pagamento são referentes à primeira e segunda parcelas do Fundef pendentes de 2023

O Governo de Pernambuco começou a pagar, na quarta-feira (31), os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

O repasse é referente a uma dívida que a União tem com o Estado e beneficia professores ativos, aposentados e sem vínculo vigente, além de herdeiros dos professores atuantes nas unidades escolares estaduais entre os anos de 1997 a 2006.

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, as novas remessas de pagamento são referentes à primeira e segunda parcelas do Fundef pendentes de 2023. As datas podem sofrer alterações, que serão comunicadas previamente.

"Esses pagamentos incluem os casos de pessoas que tiveram alguma inconsistência bancária, os herdeiros que ainda estão em fase de análise documental e os servidores aposentados que ainda estão realizando o cadastro", explicou a Secretaria de Educação e Esportes.

Os pagamentos serão realizados nas contas apresentadas na plataforma (https://precatoriofundef.educacao.pe.gov.br/) ou em conta judicial, conforme determinar o alvará judicial.

