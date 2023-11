Governo de Pernambuco e co. liga oferecem oportunidades para jovens

A- A+

No dia 29 de novembro, às 15h, no Palácio do Campo das Princesas, em Recife, o Governo do Estado de Pernambuco — representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas — vai assinar o termo de parceria com a co. liga, escola de economia criativa da Fundação Roberto Marinho e da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI). A co. liga oferece mais de 40 cursos gratuitos online e de curta duração nas áreas de Música, Multimídia, Design, Artes Visuais, Patrimônio e Tecnologia, para jovens de 18 a 29 anos. Ela tem se firmado como um importante canal de formação profissional e inclusão produtiva no campo da Economia Criativa para as juventudes em situação de vulnerabilidade econômica e social. A co. liga também publica editais que facilitam a entrada dessas juventudes no mercado de trabalho, sendo uma oportunidade de geração de renda.

Estão confirmadas as presenças do secretário da pasta, Carlos Eduardo Braga Farias, e Pedro Ribeiro, Superintendente de Políticas para a Juventude da Secretaria Executiva de Criança e Juventude, de Pernambuco. Fabiana Cecy, coordenadora da co. liga na Fundação Roberto Marinho também estará no evento e reforça: “A escola reconhece o potencial e a transformação que os jovens estão fazendo em seus territórios e se pauta pela premissa de que qualificar as juventudes para a Economia Criativa é uma ação política de emancipação social e um passo importante para a superação das desigualdades no país”.

Foram convidados representantes do Fórum de Juventudes de Pernambuco, dos Gestores Municipais de Juventudes por região, do Conselho Estadual de Juventude, do Comitê Intersetorial de Juventude, dos Coletivos Juvenis, de organizações da Sociedade Civil que atendem jovens e organizações de cooperação internacional.



"Trazer a co. liga para Pernambuco é uma grande satisfação. É a certeza de que estamos promovendo a inclusão produtiva de jovens no mercado cultural por meio da qualificação oferecida em nossos cursos. Uma pesquisa realizada pela OEI em conjunto com a Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) em 2022 mostra que estamos no caminho certo, pois a Economia Criativa representa de 2 a 4% do PIB dos países que compõem a América Latina, além de Portugal e Espanha”, afirma Leonardo Barchini, diretor da OEI no Brasil.

