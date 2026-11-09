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Oportunidade Governo de Pernambuco e Sedepe levam mais de 200 vagtas de emprego a Garanhus com o Emprega PE niciativa reúne 20 empresas parceiras e oferece oportunidades para trabalhadores de Garanhuns e municípios vizinhos, das 9h às 16h

O município de Garanhuns, no Agreste pernambucano, recebe nesta quarta-feira (11) mais uma edição do Emprega PE, iniciativa do governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), que busca ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho.

A ação será realizada das 9h às 16h, na Casa do Trabalhador de Garanhuns, localizada na Avenida Amaury de Medeiros, nº 20, no bairro Heliópolis, e contará com mais de 200 vagas de emprego e a participação de 20 empresas, que estarão realizando processos seletivos durante a programação.

A iniciativa tem como objetivo aproximar trabalhadores e empresas, facilitando o acesso às oportunidades e fortalecendo a intermediação de mão de obra no município e em cidades da região. Com a realização de seleções em diferentes localidades, o Emprega PE busca descentralizar os processos seletivos em massa, levando as oportunidades para mais perto da população e ampliando as possibilidades de inserção profissional.

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre, a iniciativa representa o compromisso do Governo de Pernambuco em ampliar o acesso ao mercado de trabalho e aproximar as oportunidades dos cidadãos.

"Estamos trabalhando para levar cada vez mais oportunidades aos pernambucanos, aproximando as empresas de quem está em busca de uma colocação profissional. O Emprega PE é uma estratégia importante para descentralizar os processos seletivos e permitir que mais pessoas tenham acesso às vagas. Nosso objetivo é fortalecer a geração de emprego e renda, criando caminhos para que a população possa conquistar sua independência financeira e transformar sua realidade", destacou.

Além das vagas de emprego, a população terá acesso aos serviços oferecidos pela Casa do Trabalhador, incluindo orientação profissional, atualização de cadastro e encaminhamento para oportunidades, conforme os requisitos de cada vaga.

A programação também contará com o Cabide Solidário, iniciativa que disponibiliza roupas para pessoas que precisam de apoio na preparação para entrevistas e processos seletivos, promovendo acolhimento, autoestima e inclusão social.

A secretária executiva de Trabalho e Qualificação, Tatiana Ferraz, ressalta que a empregabilidade envolve não apenas a oferta de vagas, mas também o acolhimento e o suporte aos trabalhadores durante a busca por uma oportunidade.

"Nosso trabalho é criar condições para que as pessoas tenham acesso às oportunidades e se sintam preparadas para participar dos processos seletivos. O Cabide Solidário complementa essa atuação, oferecendo um apoio importante para quem precisa de uma roupa adequada para uma entrevista de emprego. É uma iniciativa que une empregabilidade, solidariedade e dignidade, olhando para o trabalhador de forma integral", afirmou.

A ação integra a estratégia da Sedepe de fortalecer as políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Pernambuco, aproximando o poder público, o setor produtivo e os trabalhadores. Por meio das Casas do Trabalhador, a Secretaria atua continuamente na divulgação de vagas, na orientação dos candidatos e na articulação com empresas para ampliar as oportunidades de contratação.

O Emprega PE reforça o compromisso do governo de Pernambuco com a geração de oportunidades e o desenvolvimento profissional da população, reconhecendo que o acesso ao emprego, aliado à qualificação e ao incentivo ao empreendedorismo, é fundamental para promover autonomia financeira e transformação social.

A população de Garanhuns e dos municípios vizinhos está convidada a participar. É uma oportunidade para conhecer as vagas disponíveis, conversar com as empresas participantes e dar um novo passo na trajetória profissional.



Serviço

Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira).

Horário: 9h às 16h.

Local: Casa do Trabalhador de Garanhuns.

Endereço: Avenida Amaury de Medeiros, nº 20, Heliópolis, Garanhuns – PE.

Oportunidades: Mais de 200 vagas de emprego.

Participação: 20 empresas.





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