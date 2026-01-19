A- A+

MICROEMPREENDEDOR Governo de Pernambuco e Sedepe promovem ação para regularização e retorno ao MEI Ação será realizada no Espaço Bora Empreender, localizado na Rua da Aurora

Para orientar empreendedores que deixaram a categoria de Microempreendedor Individual (MEI) e passaram a se enquadrar como Microempresa (ME), o Governo de Pernambuco promove, entre os dias 26 e 30 de janeiro, uma ação especial de atendimento e suporte por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe).

O objetivo é esclarecer a situação cadastral de cada empreendedor, regularizando pendências e avaliando possibilidade de retorno ao regime de MEI, conforme os critérios estabelecidos pela legislação.

A iniciativa acontece das 9h às 13h, no Espaço Bora Empreender, localizado na Rua da Aurora, 425, no bairro da Boa Vista, e conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Orientação

Para o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Emmanuel Fernandes (Manuca), a iniciativa reforça o papel do Estado como agente de apoio ao empreendedor. “Nosso compromisso é garantir que o empreendedor pernambucano tenha acesso à orientação correta e ao suporte necessário para manter seu negócio regularizado. Muitos desconhecem que, dependendo do caso, é possível retornar ao MEI, e essa ação vem justamente para esclarecer e orientar”, destacou.

Durante o período de atendimento, os empreendedores terão acesso a informações sobre obrigações fiscais, enquadramento empresarial, organização do negócio e caminhos para uma gestão mais segura e sustentável. A ação busca, sobretudo, ampliar o acesso à informação e reduzir as dificuldades enfrentadas por pequenos negócios que, muitas vezes, deixam o regime do MEI sem o devido acompanhamento técnico.

O secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, Leonardo Dias, destaca que a ação também contribui para a sustentabilidade dos negócios. “Ao oferecer atendimento gratuito e especializado, conseguimos ajudar o empreendedor a tomar decisões mais seguras, evitando problemas futuros e fortalecendo a base dos pequenos negócios, que são fundamentais para a economia do Estado”, pontuou.

A ação integra as políticas públicas do Governo de Pernambuco voltadas ao estímulo ao empreendedorismo, à formalização e ao desenvolvimento econômico, reforçando o compromisso da gestão estadual com a geração de renda, trabalho e oportunidades para a população.

Veja também