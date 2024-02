Governo de Pernambuco entrega 170 títulos de propriedade para famílias de baixa renda

A- A+

Durante evento na Escola Professor Adauto Carvalho, no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a governadora Raquel Lyra (PSDB) entregou 170 títulos de propriedade para famílias de baixa renda do Parque Residencial Serra Talhada, em uma ação do Programa Morar Bem PE. A iniciativa para garantia de moradia digna permite que as famílias tenham acesso ao registro de suas casas sem custos.

“Nós fazemos a entrega de títulos de propriedade porque colocamos como prioridade esse sonho de ter o documento da casa garantido. Tornamos realidade com a parceria de órgãos do Governo, da prefeitura e agentes comunitários. Já entregamos mais títulos do que nos últimos oitos anos. Isso significa segurança para todas as famílias beneficiadas”, destacou Raquel Lyra.

O aposentado José Carlos de Souza, de 66 anos, recebeu o título de propriedade de seu imóvel. "Hoje é meu aniversário e recebi o melhor presente da minha vida, que foi a escritura da minha casa. Agora é minha", detacou ele.

O trabalho de regularização fundiária realizado no núcleo urbano Parque Residencial Serra Talhada foi desenvolvido por meio da parceria firmada entre a Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart) e a Prefeitura de Serra Talhada. O habitacional foi adquirido na década de 1980 pela extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco (Cohab-PE).

Atualmente, a Perpart tem 4.790 imóveis com escrituras registradas em cartório e 11.395 regularizações em andamento.

Morar Bem PE

O Programa Morar Bem PE tem como meta beneficiar, até 2026, 60 mil famílias com moradias dignas. Deste total, o plano é regularizar 50 mil unidades com títulos de propriedade e o restante, 10 mil casas, serão feitas por meio da retomada de obras paralisadas e através de novos contratos habitacionais com recursos do Minha Casa Minha Vida e contrapartidas do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS).

Veja também

EMPREENDEDORISMO Governo pretende criar ''rampa de transição'' de MEIs para microempresa em 2024, diz Lula