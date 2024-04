A- A+

Acordo Governo de Pernambuco firma acordos com província chinesa de Sichuan As áreas beneficiadas pelos Memorandos de Entendimentos assinados pela governadora Raquel Lyra nesta terça-feira (23) são de ciência e tecnologia, educação e agricultura

O Governo de Pernambuco firmou acordos de cooperação técnica com a província chinesa de Sichuan, nesta terça-feira (23). A governadora Raquel Lyra realizou o evento de solenidade para assinatura dos Memorandos de Entendimentos no Palácio do Campos das Princesas com a presença de uma comitiva de representantes chineses.

As áreas beneficiadas pela parceria são de ciência e tecnologia, educação e agricultura. Numa primeira demonstração do acordo, o secretário-geral adjunto do governo popular da província de Sichuan, Wang Jianjun, entregou à Raquel Lyra 30 bolsas de estudos em universidades para alunos de graduação, mestrado e doutorado.

"Comemoram-se os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China neste ano. E celebramos também os 32 anos da parceria entre estados irmãos da pronvíncia de Sichuan e Pernambuco. Foram anos de intensa interação entre os dois lados, que desenvolvemos resultados muito proveitosos na área de cultura, educação, ciência e tecnologia", afirmou o secretário-geral adjunto durante a cerimônia.

A província de Sichuan tem aproximadamente 80 milhões de habitantes. A governadora Raquel Lyra reforçou a importância da internacionalização do Estado de Pernambuco e da parceria com a China.

“Pernambuco está se posicionando a garantir o fortalecimento das suas relações internacionais. O que assinamos na área de educação, ciência e tecnologia e agricultura é para que a gente possa aproveitar a expertise dessa província. A gente abre os braços para receber investimentos chineses que dialoguem com nossa vocação logística e energias renováveis. Esses Memorandos de Entendimentos se desdobrarão em ações concretas para Pernambuco e Sichuan”, disse Raquel.

Após a solenidade, Raquel Lyra acompanhou ao lado de Wang Jianjun uma exposição sobre a história, cultura e curiosidades da província de Sichuan, que estava exposta salão principal do Palácio do Campo das Princesas.

Exposição sobre a província de Sichuan. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

