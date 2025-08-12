A- A+

Governo de Pernambuco Governo de Pernambuco garante 420 novas casas populares em 19 municípios Lista de cidades beneficiadas já foi divulgada; iniciativa faz parte do Minha Casa Minha Vida Sub-50

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), confirmou a construção de 420 unidades habitacionais em 19 municípios com até 50 mil habitantes, dentro da modalidade Sub-50 do programa Minha Casa Minha Vida.

A confirmação veio com a publicação da Portaria MCID nº 892/2025, que ampliou a meta física do programa e divulgou os projetos selecionados.

Segundo o secretário executivo de Habitação do Estado, Adriano Freitas, o resultado demonstra o avanço na atuação conjunta entre Estado e prefeituras.

“Apresentamos 53 propostas e conseguimos emplacar 19 empreendimentos. Na primeira janela do Sub-50, em 2024, foram mais de 132 propostas apresentadas e 13 selecionadas. O salto mostra a assertividade do nosso trabalho técnico junto aos municípios”, afirmou.

O anúncio também foi reforçado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em mensagem exibida no Seminário Brasil em Construção, realizado no Recife.

“Estamos trazendo uma boa notícia: a seleção do Minha Casa Minha Vida para municípios abaixo de 50 mil habitantes está no ar. Vamos preparar licitações e projetos para que as obras comecem logo, gerando emprego, renda e realizando o sonho da casa própria”, disse.

Municípios e número de unidades:

Bodocó – 40

Cachoeirinha – 20

Cortês – 20

Custódia – 40

Gameleira – 20

Jataúba – 20

Jatobá – 20

Joaquim Nabuco – 20

Jucati – 20

Lagoa do Carro – 20

Lagoa do Ouro – 20

Palmeirina – 20

Panelas – 20

Santa Maria do Cambucá – 20

São Joaquim do Monte – 20

São Vicente Férrer – 20

Tuparetama – 20

Venturosa – 20

Vertentes – 20

As obras vão beneficiar diretamente famílias de baixa renda e movimentar a economia local por meio da geração de empregos na construção civil.

“Essa conquista é fruto do trabalho integrado do governo do Estado com as prefeituras, ampliando o acesso à moradia digna em todas as regiões”, reforçou Adriano Freitas.

Primeira janela do MCMV Sub-50

Em junho deste ano, a governadora Raquel Lyra assinou termo de compromisso com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal para a construção de 545 unidades habitacionais em 13 conjuntos localizados em 12 municípios e em Fernando de Noronha, na primeira fase do programa.

O investimento total chega a R$ 76,3 milhões, com recursos federais e estaduais. Segundo o presidente da Cehab, Paulo Lira, o Estado também contribui com cessão de terrenos e um aporte adicional de R$ 10 mil por unidade, complementando o valor federal.

“Esse recurso complementa o valor federal do Minha Casa, Minha Vida, que muitas vezes não é suficiente para cobrir o custo total da construção. Com esse apoio, o Estado viabiliza as obras”, destacou.

