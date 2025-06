Governo de Pernambuco implanta reajuste salarial para quase 190 mil servidores na folha de junho

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira (16) a implantação do reajuste salarial para cerca de 190 mil servidores estaduais de 43 categorias.

Os salários reajustados serão pagos na próxima sexta-feira (20), na folha de pagamento de junho.

A medida, firmada por meio da Secretaria de Administração (SAD), abrange o período de 2024 a 2026 e abrange militares, delegados, agentes de polícia e correlatos, médicos, auditores fiscais, procuradores, quadro técnico administrativo da saúde, entre outros.

O governo do estado destaca que os reajustes foram firmados durante mesas de negociações salariais, sendo construídos em conjuntos com as categorias.

Entre as mudanças destacadas pelo governo, estão a reorganização das carreiras; a extinção de títulos remuneratórios preexistentes, a exemplo da Parcela Remuneratória de Valorização do Servidor (Pares), sendo incorporada aos vencimentos; o fim de valores-base iniciais inferiores ao valor do salário mínimo vigente, além de reajustes variados na ordem de 20% para todas as categorias.

Outra melhoria para os servidores do estado é o reajuste de 9,09% no Vale Refeição dos Servidores do Poder Executivo Estadual, assim como a atualização das diárias parcial e integral. Esses valores passaram de R$ 17,52 e R$ 54,01 para R$ 55 e R$ 120, respectivamente.

“Essas melhorias são resultado de amplo processo de diálogo do governo do estado com sindicatos, associações e demais entidades representativas. Realizamos cerca de 160 reuniões de Mesas Específicas, Mesa Geral e encontros técnicos, em 2024 e 2025. Todos os reajustes salariais foram firmados alinhando a necessidade das categorias com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”, destacou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

Educação

Também em junho, o governo do estado irá implantar reajuste salarial para cerca de 76 mil profissionais da educação, número que já está incluído nos 190 mil servidores beneficiados com o aumento.

O acordo contemplou uma série de avanços, a exemplo do incremento de 6,27% referente ao novo valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da Educação Básica – ajustado anualmente – e a implantação de melhorias no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), resultando em ganhos de até 8,38% para professores.

Veja também