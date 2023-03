A- A+

Porto do Recife Governo de Pernambuco indica Delmiro Gouveia para presidente do Porto do Recife A indicação está em linha com o compromisso do Governo de Pernambuco de escolher nomes técnicos para funções estratégicas na gestão pública

Foi anunciado, nesta segunda-feira (27), o novo diretor-presidente do Porto do Recife, o advogado Delmiro Gouveia. O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

A indicação está em linha com o compromisso do Governo de Pernambuco de escolher nomes técnicos para funções estratégicas na gestão pública. Especialista na área de gestão de contratos, Delmiro Gouveia é graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

“Com sua experiência, o novo presidente vai poder contribuir para o enfrentamento dos desafios do Porto do Recife, na melhoria do processo de governança e na relação com os órgãos reguladores federais”, afirma o secretário Guilherme Cavalcanti. “O Porto do Recife tem desafios específicos de ordem regulatória e de ajustes ao seu plano diretor. Tem também a necessidade de se tornar superavitário e de integrar sua estratégia ao seu porto-irmão, Suape. O novo gestor estará alinhado a estes desafios”, acrescenta o secretário.

Além da atuação na advocacia, Gouveia tem passagens no terceiro setor, associativismo e pecuária. É comodoro do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, entre outras atividades.

Destaque da sua atuação no segmento de entidades empresariais foi a reestruturação da Sociedade Nordestina dos Criadores, da qual é presidente desde 2019.

“Agradeço a confiança depositada pela governadora Raquel Lyra, e o secretário de Desenvolvimento Econômico Guilherme Cavalcanti, esperando contribuir com uma gestão moderna, devolvendo ao Porto do Recife seu protagonismo econômico e turístico”, comenta Delmiro Gouveia.

Cumprindo a norma regimental, o Governo de Pernambuco indica o nome do presidente ao Conselho de Administração da Porto do Recife S.A. junto ao parecer do comitê de elegibilidade. O Conselho se reúne nos próximos dias para promover a nomeação da nova diretoria.

Porto do Recife

O Porto do Recife se confunde com a história da cidade e há registros de sua utilização desde o século 16. É uma sociedade de economia mista, de natureza jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

Atua na prestação de serviços para atendimento de navios de longo curso e cabotagem para importação e exportação de cargas nacionais e estrangeiras.

O ancoradouro está preparado para receber até oito navios simultaneamente, em seus berços de atracação.

Possui uma área de 114 mil m² disponíveis para armazenagem de cargas diversas, dividida em armazéns cobertos (com capacidade de abrigar aproximadamente 60 mil toneladas), pátios de contêineres (que podem receber 6 mil TEUS) e pátios para cargas diversas (com capacidade para 50 mil toneladas).

O porto também tem silos portuários que podem armazenar 25 mil toneladas de grãos, cada um deles. Além disso, nos últimos anos, vem crescendo no segmento de navios de cruzeiro, graças ao seu Terminal Marítimo de Passageiros.

