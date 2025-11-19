Sex, 21 de Novembro

PERNAMBUCO

Governo injeta cerca de R$ 5 bi na economia do estado com salários de novembro e dezembro e 13º

Folha salarial de novembro será paga na próxima sexta-feira (28) e beneficiará servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas

Governo de Pernambuco injeta pagamento da folha salarial dos meses de novembro, dezembro e do 13&ordm; salárioGoverno de Pernambuco injeta pagamento da folha salarial dos meses de novembro, dezembro e do 13º salário - Foto: Divulgação

O Governo de Pernambuco injetará, neste final de ano, cerca de R$ 5 bilhões na economia do estado com o pagamento da folha salarial dos meses de novembro, dezembro e do 13º salário.

A ação beneficiará servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. O pagamento deste mês será feito já na próxima sexta-feira (28).

Já o 13º salário será quitado no dia 19 de dezembro, com a folha salarial do mesmo mês sendo efetuada no dia 30.

Ao todo, a medida beneficiará cerca de 234 mil servidores, sendo 129,9 mil ativos, 78,3 mil aposentados e 26,6 mil pensionistas.

Para a secretária de Administração, Ana Maraíza, a ação será muito importante para os servidores do estado.

“Com a garantia do pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º, o Governo do Estado demonstra o compromisso com o servidor público e reafirma a valorização desses profissionais que diariamente dedicam seu trabalho para atender à população e ofertar serviços públicos de qualidade”, afirmou a secretária.

