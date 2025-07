Governo de Pernambuco lança editais de R$ 22 milhões para ciência e inovação

A- A+

A governadora Raquel Lyra lançou, nesta quarta-feira (30), três novos editais do programa Inova PE, totalizando R$ 22 milhões em investimentos em ciência, tecnologia e inovação no estado. A cerimônia aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, e também contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause.

Dois dos editais fazem parte do Programa Institutos Pernambucanos de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTIs), cada um com R$ 4 milhões destinados a projetos de combate à violência e à neurodiversidade na infância e juventude. Já o terceiro edital vai aplicar R$ 14 milhões na modernização e ampliação de laboratórios multiusuários e na preservação de acervos científicos.

“Investir em ciência, tecnologia e inovação é prioridade no nosso governo. Só na Facepe, saímos de um orçamento de R$ 70 milhões e já chegamos a R$ 120 milhões”, destacou Raquel Lyra, reforçando que os recursos estão direcionados a áreas estratégicas como segurança pública, educação e saúde.

Os IPECTIs visam integrar universidades, setor produtivo e sociedade civil em redes cooperativas de pesquisa, com foco em desafios reais do Estado. Atualmente, Pernambuco já possui dois institutos em andamento: um voltado para Energias Renováveis e Descarbonização e outro para Cidades Inteligentes e Resilientes.

Editais

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, explicou que os editais integram o Inova PE, programa que prevê R$ 1 bilhão em investimentos. “Mais de R$ 50 milhões já foram destinados apenas em editais. Queremos a ciência, a tecnologia e a inovação como pilares centrais do desenvolvimento do Estado”, disse.

O terceiro edital prevê que 30% dos recursos sejam destinados a instituições do interior e 30% a projetos liderados por mulheres. As propostas podem se enquadrar em quatro faixas de financiamento, com valores que variam de R$ 200 mil a R$ 1 milhão e prazo de execução de até 24 meses.

As chamadas públicas estão disponíveis no site da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe). “Construímos editais consistentes que vão atender diversas demandas da pesquisa e da sociedade pernambucana”, afirmou a presidente da Facepe, Fernanda Pimentel.

Também participaram da solenidade a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti; a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel; e o gerente-geral de Polícia Científica, Wagner Bezerra.

