A- A+

Digitalização Governo de Pernambuco lança edital de R$ 6 milhões para digitalização de pequenas empresas Programa Transforma PE, em parceria com a Facepe, financia soluções inovadoras com bônus de até R$ 100 mil por negócio

O Governo de Pernambuco lançou, na manhã desta quarta-feira (28), o edital do Programa Transforma PE, que vai destinar R$6 milhões à transformação digital de micro e pequenas empresas (MPEs).

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), utiliza recursos do Fundo Inovar, operado pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e foi apresentada oficialmente no Porto Digital, no Bairro do Recife.

O programa oferece um bônus tecnológico de até R$100 mil por empresa, que deverá ser utilizado em soluções desenvolvidas por startups ou Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs). A proposta é conectar empresas que enfrentam desafios em seus processos produtivos com organizações capazes de oferecer soluções tecnológicas.

Segundo a secretária da pasta, Mauricélia Montenegro, os projetos devem ser apresentados em parceria.

“O edital visa juntar quem tem um problema com quem tem uma solução. A empresa que precisa melhorar seus processos e a startup que oferece a tecnologia devem se unir e submeter a proposta juntas. O estado financia essa transformação digital”, explicou.

As propostas podem contemplar áreas como vendas, logística, contratação de pessoal e organização interna. A escolha das startups não será feita diretamente pela Secretaria, mas os empresários terão acesso a rodadas de apresentação com potenciais parceiras.

“Nós não indicamos startups, mas apresentamos opções. Cada empresário saberá o que é melhor para seu negócio. Vamos mostrar quem pode oferecer a solução que ele precisa”, disse a secretária.

Desafios

A secretária também destacou os desafios enfrentados por pequenas empresas do interior, que em muitos casos ainda operam sem digitalização mínima.

“Hoje falamos em inteligência artificial, APIs e chatbots, mas a realidade de muitas empresas é receber pedidos por WhatsApp, anotar no papel e gritar para a produção. Não há controle. A transformação digital ajuda essas empresas a ficarem mais competitivas, reduzirem custos e aumentarem vendas”, afirmou.

Para George Modesto, sócio fundador do Hub Inova Araripe, que atua no Sertão do Araripe articulando soluções tecnológicas para setores produtivos, a inovação ainda é uma barreira a ser superada por muitos negócios da região.

“Os segmentos do Araripe são muito tradicionais. A inovação tecnológica esteve distante desses processos por muito tempo. As necessidades são muitas, principalmente pela distância geográfica dos grandes centros produtores de tecnologia”, destacou.

Segundo ele, a ausência de inovação representa perdas diretas para os negócios. “As empresas perdem dinheiro, qualidade, oportunidades de mercado. O mercado é exigente: quer produto bem acabado, bem apresentado, que cumpra sua finalidade. Quando isso não acontece, as empresas perdem vendas e competitividade”, ressaltou.

Modesto acredita que, apesar das dificuldades, já existe um movimento por parte dos empreendedores em buscar soluções.

“Observo esse esforço no chão de fábrica, no serviço oferecido, no momento da produção. O Hub Inova Araripe existe justamente para encurtar essa distância entre as necessidades das empresas e as instituições que podem ajudar com soluções. O edital é uma nova oportunidade colocada pelo governo para que essas conexões se concretizem”, concluiu.

Como participar

O edital do Transforma PE já está disponível no site da Facepe. O programa será dividido em três ciclos de seleção, com R$2 milhões destinados em cada etapa, contemplando 20 empresas por ciclo com R$100 mil cada.

A chamada pública é voltada a projetos de transformação digital em Arranjos Produtivos Locais (APLs), devendo ser apresentados por duplas: uma empresa proponente, de base tradicional (indústria, serviços, logística etc.), e uma executora, que deve ser uma startup tecnológica ou uma ICT. A empresa proponente define o desafio a ser resolvido; a executora desenvolve a solução.

“A proponente é uma micro, pequena ou média empresa de base tradicional. Já a executora é uma startup com conhecimento tecnológico. A proponente só pode submeter uma proposta, enquanto a executora pode participar de várias”, explicou Obionor Nóbrega, diretor de avanço tecnológico da Secti.

Cronograma

1º ciclo: 28 de maio a 18 de agosto de 2025; 2º ciclo: 10 de setembro a 30 de novembro de 2025; 3º ciclo: 1º de fevereiro a 30 de abril de 2026

A previsão é de divulgação dos resultados do primeiro ciclo até 15 de setembro. Empresas não selecionadas poderão ajustar suas propostas e participar das rodadas seguintes.

Empresas com mulheres no quadro societário e aquelas com sede ou filial nas regiões do Agreste Central, Agreste Meridional, Agreste Setentrional, Sertão do Araripe, Sertão do Itaparica e Sertão do São Francisco terão pontuação extra na seleção.

As propostas devem ser enviadas exclusivamente por meio do site AgilFAP na opção “Solicitações de Financiamento”, modalidade “Subvenção à Inovação – SIN”, natureza “Edital FACEPE n° 23/2025 – Transforma PE: Rodada”.

O cadastro prévio da proponente e da executora no sistema deve ser feito com pelo menos três dias úteis de antecedência do prazo final.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo site da Facepe ou pelo email da Secti.

Veja também