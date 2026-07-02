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GLOBAL.PE Governo de Pernambuco lança edital para levar startups à Espanha em missão internacional de inovação Programa GLOBAL.PE vai selecionar 10 empresas para intercâmbio em Málaga, Sevilha e Granada, com investimento de R$ 27 mil por startup

O governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (2), o edital Global.PE: Espanha (nº 22/2026), iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe). O programa busca aproximar empresas do estado ao ecossistema de inovação da Andaluzia, promovendo intercâmbio com empresas, universidades, instituições de ciência e tecnologia e potenciais investidores.

Realizada em parceria com o governo da Espanha, por meio da Embaixada do Brasil em Madri, a iniciativa conta ainda com o apoio da Málaga TechPark, Smart City Cluster, Sevilla TechPark, Universidad de Granada, Parque Tecnológico de la Salud, Cámara de Comercio de Granada e Fundación AI Granada Research & Innovation.

Nesta edição, serão selecionadas 10 startups, que poderão receber até R$27 mil cada para custear a participação na missão internacional, prevista para setembro de 2026. A programação inclui visitas aos parques tecnológicos de Málaga e Granada, participação na feira AI – Andalous Innovation Venture, em Sevilha, além de rodadas de negócios, visitas técnicas e encontros com empresas, instituições de pesquisa, aceleradoras e investidores.

Podem participar micro e pequenas empresas caracterizadas como startups, com sede ou filial em Pernambuco, desde que possuam CNPJ ativo, estejam em fase de operação, tenham modelo de negócio validado e em tração, comprovem captação de recursos públicos ou privados nos últimos 12 meses e tenham disponibilidade para participar integralmente da missão.

As inscrições estarão abertas de 6 a 27 de julho, exclusivamente pelo sistema AgilFAP, da Facepe. O processo inclui cadastro da empresa, envio da documentação, elaboração da proposta e gravação de um vídeo-pitch. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir de 7 de agosto.

Durante o lançamento do edital, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, destacou os avanços da política estadual de ciência, tecnologia e inovação ao longo da atual gestão.

"Quando assumimos a gestão, há três anos e meio, havia um olhar desconfiado da academia, o que era natural. Hoje, vemos tudo o que foi feito e entregue pela Facepe e pela Secretaria. Estamos lançando o edital de internacionalização de número 124. Praticamente, desde que conseguimos os recursos, foi feito um edital por semana. Ao longo desses três anos e meio, a Facepe recebeu R$464 milhões em investimentos". afirmou Mauricélia Montenegro.

Além do lançamento do edital, o governo de Pernambuco destacou a consolidação do ecossistema de inovação do Estado, que reúne mais de 1.600 startups, 130 ambientes de inovação, mais de 60 instituições de ensino e pesquisa e concentra 28,21% das startups do Nordeste, consolidando o estado como um dos principais polos brasileiros de tecnologia e inovação.

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