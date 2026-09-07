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LEILÃO

Pernambuco leiloa veículos com lances iniciais de R$ 2,9 mil, R$ 4,5 mil e R$ 10,6 mil; saiba mais

Os veículos serão leiloados no 9º Leilão de Bens Móveis realizado pela Secretaria de Administração do Estado (SAD) nesta sexta-feira (11)

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Sede da SAD, órgão responsável pelo leilãoSede da SAD, órgão responsável pelo leilão - Foto: Miva Filho/Divulgação

O governo de Pernambuco realizará um leilão com motocicletas, caminhonetes e caminhões com lances iniciais de R$ 2,9 mil, R$ 4,5 e R$ 10,6 mil, respectivamente. Os veículos serão ofertados no 9º Leilão de Bens Móveis realizados pela Secretaria de Administração do Estado (SAD), a partir das 9h30 desta sexta-feira (11).

O certame também leiloará sucatas de automóveis, de bens de informática, de móveis, de eletrônica e de materiais inservíveis diversos. 

No total, serão 72 lotes, que estarão disponíveis para visitação durante os dias 9 e 10 de setembro, nos locais indicados no edital. 

Para participar, os interessados deverão realizar o cadastro prévio no site da Aragão Leilões, a organizadora do evento. Lá, eles também encontrarão outras informações sobre os pré-requisitos para participar do leilão.  

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Quem pode dar lances no leilão?
Segundo as informações da SAD, pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza poderão ofertar lances online para veículos recuperáveis. 

Já em relação às sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, a participação é restrita aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata (CDV), registrados operacionais ou credenciados pelo Detran/PE.

Além disso, também podem ofertar lances para sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível as empresas de outras Unidades da Federação que tenham como atividade a desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos. 

Outras informações estão disponíveis no site do certame.

Serviço
9º Leilão de Bens Móveis
Data e horário: sexta-feira (11/09), a partir das 9h30. 
Local: no site da Aragão Leilões.

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