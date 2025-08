Governo de Pernambuco, Porto Digital e Finep assinam termo para início das obras do Nerd

A- A+

O governo de Pernambuco, o Porto Digital e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) assinaram nesta quarta-feira (6) o termo de autorização das obras do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), que será instalado em um casarão histórico, localizado na Rua Dona Maria César, nº 70, no Bairro do Recife.

Além da governadora Raquel Lyra, participaram da solenidade o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Guilherme Cavalcanti; a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro; o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, e o co-fundador Sílvio Meira; e o presidente da Softex Pernambuco, Yves Nogueira.

Nerd

Com um investimento total de R$ 18,5 milhões, o Nerd, espaço que será referência em educação empreendedora, aceleração de novos negócios, capacitação profissional e apoio a empresas consolidadas, terá suas obras iniciadas neste mês, com conclusão prevista para maio de 2026.

“É o lançamento de um sonho de todos aqueles que fazem o ecossistema de tecnologia e inovação aqui em Pernambuco, que é o nerd. Um núcleo de empreendedorismo e inovação para a formação de gente, e para a garantia de que startups possam ser formadas aqui, garantindo mão de obra para alcançarmos novos mercados para Pernambuco. Porque, a gente sabe da força que tem a questão da ciência e tecnologia na formação de um capital humano extraordinário”, declarou a governadora.

A iniciativa integra a estratégia de revitalização urbana e fortalecimento do ecossistema de inovação de Pernambuco, e marca a requalificação de um imóvel com mais de 70 anos de história institucional e econômica na cidade.

“É mais um prédio que era do governo do estado, estava ocioso e que agora vai ser devolvido ao Recife, como tantos outros prédios que estão sendo recuperados, não só pelo Porto Digital, mas também pelo governo de Pernambuco”, destacou Raquel. A iniciativa integra a estratégia de revitalização urbana e fortalecimento do ecossistema de inovação de Pernambuco. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O projeto prevê a reabilitação de 1.807,59 m² , distribuídos em três pavimentos, com atuação estratégica em quatro eixos: educação empreendedora (formação para crianças, jovens e estudantes), early stage (apoio ao nascimento de startups), tração de negócios (internacionalização e expansão) e empresas maduras (qualificação em tecnologias avançadas).

“A parte de baixo será uma área pública, todo restaurante, e a gente entrega em maio de 2026. Pretende gerar, pelo menos, 500 novos negócios nos próximos anos. A parte de cima funcionará como uma incubadora gratuita, para todo mundo que quer empreender e estabelecer seu negócio, seu serviço e tal. E no primeiro andar vai ser a parte de informação das grandes empresas, um projeto em parceria com o governo e também com a FINEP”, explicou o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Porto Digital

“Esperamos dobrar o Porto Digital nos próximos 15 anos, chegando a 50 mil trabalhadores. Só para a gente ter uma ideia, ontem eu mandei para a governadora um dado que aponta que o Recife cresce, hoje, quase quatro vezes, em percentual, do que o Brasil em empresas de tecnologia. Só nesse mês a gente gerou 200 vagas de emprego aqui dentro, de acordo com o Caged, não é proposta de emprego, é emprego realmente firmado. Por isso, esperamos que daqui saiam os empregos do futuro Pernambuco”, completou Pierre.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Guilherme Cavalcanti, o Nerd “é a confluência dos saberes acumulados pelo Porto Digital sobre como o ecossistema é fundamental para transformar o empreendedorismo”.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, reiterou a importância da iniciativa e ressaltou que o projeto mostra o compromisso da atual gestão para com a ciência, tecnologia e inovação no estado.

“Criamos também um programa chamado de Inova Pernambuco que destina o investimento de R$ 1,04 bilhão para ciência, tecnologia e inovação do estado, um investimento nunca visto antes aqui em Pernambuco”, apontou a secretária.

