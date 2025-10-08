Governo de Pernambuco publica edital do Concurso Público Unificado com 460 vagas

A- A+

O Governo de Pernambuco publicou, nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE). A seleção, organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece 460 vagas em cargos de níveis médio e superior, distribuídas entre nove órgãos da administração estadual. As provas estão marcadas para os dias 14 e 21 de dezembro de 2025.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas até 7 de novembro e devem ser realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas. O certame será realizado em 10 municípios: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

Segundo o Governo do Estado, o concurso é uma iniciativa inédita, voltada à ampliação do acesso aos cargos públicos e à modernização da gestão estadual. O modelo adotado permitirá que o candidato concorra a até três cargos distintos, desde que em blocos diferentes.

“São 460 vagas distribuídas por nove órgãos do Estado, e o mais interessante é que um candidato vai poder, em apenas um certame, concorrer a até três cargos distintos. Essa será uma excelente oportunidade para todos os que desejam fazer parte da equipe que está mudando Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Os cargos estão organizados em três blocos: nível superior com formação específica, nível superior em qualquer área de formação e nível médio. Cada bloco terá dia e turno próprios para a realização das provas.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes órgãos: Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (Funape), Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), Secretaria de Administração (SAD), Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag) e Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Na distribuição das oportunidades, a ARPE contará com vagas para analista de regulação de serviços públicos delegados; a ATI, para analista de gestão em TI e comunicação; a CPRH, para analista e assistente em gestão ambiental; e o IPEM, para analista e assistente em metrologia e qualidade industrial. A Funape oferecerá vagas para analista de gestão previdenciária e analista jurídico-previdenciário, e a Funase, para analista de atendimento e gestão socioeducativa. Já a SAD e a Seplag terão vagas para gestores governamentais, enquanto a CGE disponibilizará cargos voltados ao controle interno.

