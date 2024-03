A- A+

PERNAMBUCO Fardas da rede estadual poderão ser produzidas no Polo de Confecções do Agreste Projeto enviado por Raquel Lyra à Alepe pretende estimular a economia com a aquisição de fardas a partir dos empreendedores da região

As fardas da rede estadual de ensino poderão ser produzidas pelo Polo de Confecções do Agreste. É o que pretende projeto de lei encaminhado na semana passada pela governadora Raquel Lyra (PSDB) à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que busca fortalecer a cadeia produtiva da região.

O projeto propõe a criação do programa de desenvolvimento PE Produz Polo de Confecções, complexo que atende 46 municípios do Agreste do Estado [confira lista no final do texto]. Caso aprovado, o governo passará a adquirir fardamentos e material escolar da área têxtil através das empresas situadas no polo.

A ideia também é estimular empresas que atuam no setor, especialmente micro e pequenas, com benefícios para a quitação de obrigações tributárias e trabalhistas. Com isso, poderão se regularizar para posterior negociação com o poder público estadual.

“Esse projeto foi planejado para estimular e fortalecer o Polo de Confecções do Agreste e todos os que trabalham na região, fazendo circular a economia pelo Estado, com geração de emprego e renda”, explicou a governadora Raquel Lyra.

A proposta ainda busca priorizar a aquisição de itens de micro e pequenos empresários a partir de critérios mais benéficos para a participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) no processo de credenciamento. O texto prevê 50% do total de itens a serem adquiridos por meio do processo de credenciamento para aquisição preferencial de ME e EPP.

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, em nota enviada à Folha de Pernambuco, todo o processo de aquisição de fardas para a rede estadual é realizado mediante um processo de licitação por meio de um pregão eletrônico.

Para virar lei, o projeto precisa ser votado pelos deputados estaduais nas comissões da Alepe e em plenário, além ser sancionado por Raquel Lyra para posterior publicação no Diário Oficial do Estado.

Polo de Confecções do Agreste

Com mais de 2 mil empresas formais, o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco produz cerca de 50 milhões de peças por ano. O grande diferencial do complexo é o fato de possuir inúmeros pequenos e médios produtores, o que permite melhor equilíbrio e distribuição de renda, além de criar um ambiente favorável para o empreendedorismo e para o surgimento de novos negócios.

Cidades beneficiadas

No texto do projeto de lei, assinado pela governadora Raquel Lyra, o governo considera empresas do Polo de Confecções do Agreste aquelas que tiveram sua matriz estabelecida em um dos seguintes municípios:

Região de Desenvolvimento Agreste Central

- Agrestina

- Alagoinha

- Altinho

- Barra de Guabiraba

- Belo Jardim

- Cachoeirinha

- Camocim de São Félix

- Caruaru

- Cupira

- Gravatá

- Ibirajuba

- Jataúba

- Lagoa dos Gatos

- Panelas

- Pesqueira

- Poção

- Pombos

- Riacho das Almas

- Sairé

- Sanharó

- São Bento do Una

- São Caitano

- São Joaquim do Monte

- Tacaimbó

Região de Desenvolvimento Agreste Setentrional

- Bom Jardim

- Casinhas

- Cumaru

- Feira Nova

- Frei Miguelinho

- João Alfredo

- Limoeiro

- Machados

- Orobó

- Passira

- Salgadinho

- São Vicente Férrer

- Santa Cruz do Capibaribe

- Santa Maria do Cambucá

- Surubim

- Taquaritinga do Norte

- Toritama

- Vertente do Lério

- Vertentes

Emenda apresentada na segunda-feira (11) pelo deputado estadual Joaquim Lira (PV) acrescentou a cidade de Vitória de Santo Antão, que faz parte da Região de Desenvolvimento Mata Sul, na lista de municípios integrantes do programa. As empresas também devem ter como atividade principal a indústria têxtil de confecção.

Veja também

TECNOLOGIA Não basta karaokê: carro elétrico na China agora vem com plataforma para drone, cooktop e massagem