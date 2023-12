A- A+

Incentivos fiscais Governo de Pernambuco realiza reunião do Condic e faz balanço de investimentos em 2023 O encontro foi realizado na sede da Adepe, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

Com a apresentação de projetos aprovados no último trimestre do ano e o balanço dos investimentos realizados em 2023, a secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) realizaram, na manhã desta terça-feira (19), a 124ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic). O encontro foi realizado na sede da Adepe, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Em um balanço de 2023, a Adepe destacou que, por meio de 218 empreendimentos, novos investimentos chegam a Pernambuco. As empresas deverão implantar ou ampliar suas operações no Estado. Ao todo, elas somam R$ 671 milhões, com expectativa de gerar 3.183 mil empregos.

Os números são referentes aos projetos aprovados para concessão de incentivos fiscais pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

Durante este ano, por meio do Prodepe, foram 162 projetos aprovados que somam R$ 472,6 milhões com expectativa de geração de 1.803 empregos. Destes, 107 empreendimentos foram na Região Metropolitana do Recife (RMR), somando R$ 258,8 milhões, com expectativa de geração de 556 empregos; e 55 projetos no interior do Estado, totalizando R$ 213,8 milhões, com expectativa de gerar 1.247 empregos.

Já no Proind, foram 56 projetos aprovados, que totalizaram R$ 198,4 milhões e expectativa de 1.380 empregos. Destes, 31 foram no Grande Recife, totalizando R$ 159,7 milhões e expectativa de 765 empregos. Já no Interior do Estado, receberam aprovação 25 projetos, totalizando R$ 38,7 milhões, com expectativa de geração de 615 empregos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, “é natural”, com a chegada do novo governo e a mudança da interlocução, uma “onda de otimismo” por parte do setor empresarial.

“A gente mandou mensagens muito claras para o setor privado com as mudanças que fizemos na legislação tributária, no aumento da segurança jurídica para a atuação dessas empresas aqui em Pernambuco. E isso reflete diretamente na decisão de investimento dessas empresas. Fizemos também um grande programa de autorregularização das empresas, o que devolve a essas companhias a possibilidade de lidar com o Fisco de forma mais saudável e poder voltar a investir”, destacou.

O diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho, pontuou que o balanço foi positivo para o ano de 2023.

“A gente fecha agora com mais de R$ 650 milhões de Prodepe anunciado, são mais de R$ 2,6 bilhões de investimentos que passaram pela Adepe, ou seja, que chegaram a Pernambuco, que foram ampliados em Pernambuco no ano de 2023. E para 2024 estamos construindo para ser um ano melhor ainda”, disse.

Último trimestre do ano

Durante a reunião, também foram divulgados os projetos aprovados neste último trimestre do ano: 54 projetos de Prodepe e Proind somam R$ 194,5 milhões com expectativa de geração de 845 empregos, sendo 357 na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 488 no interior.

Entre as propostas aprovadas pelo Prodepe, destacam-se: American Indústria de Cimento com aporte de R$ 87,8 milhões para implantação em Igarassu; Kimya S.A. com R$ 10 milhões para implantação em Escada, na Mata Sul; e Mega Mineração com R$ 9 milhões para ampliação com nova linha de produtos em Jaboatão dos Guararapes.

Já nos projetos em destaque do Proind estão: Concrepoxi com investimentos de R$ 30 milhões em Jaboatão dos Guararapes; Corremaq Comércio com R$ 10 milhões em Abreu e Lima; e J.A Azevedo Indústria de Alimentos com aportes de R$ 5 milhões em São Lourenço da Mata.

Também receberam parecer favorável nove projetos de importação localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR). As importações anuais previstas chegam a R$ 106,2 milhões.

Entre as empresas com projetos de importação aprovados estão Bold S.A, Serilon Brasil, Saint-Gobain, Arclad do Brasil e Fiberx Distribuidora.

Já na área de Centrais de Distribuição, 15 projetos foram aprovados durante a reunião. Os empreendimentos estão espalhados na RMR e uma no Sertão do Pajeú. As aprovações irão gerar R$ 396,1 milhões entre compras e transferências anuais previstas.

Entre elas, estão: Goldmedic Saúde, Milano Comércio, Sellpack Distribuidora, Ideauto Molas e Peças, Diageo Brasil e Arserve Pharma.

Participaram do encontro a secretária-executiva de Gestão Estratégica da Fazenda, Stephanie Christini; o diretor-executivo de incentivos fiscais e financeiros da Adepe, Bruno Lira; o presidente do Centro das Indústrias de Pernambuco, Massimo Cadorim; o representante da Associação Comercial de Pernambuco, Tiago Carneiro; e a representante da secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (Seplag-PE), Bárbara Bandeira.

Segundo o secretário Guilherme Cavalcanti, a partir da próxima reunião, a secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas-PE), começa a integrar o grupo do Condic, com a presença da secretária Ana Luiza Ferreira.

