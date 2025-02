A- A+

Carnaval 2025 Governo de Pernambuco vai investir mais de R$ 54 milhões no Carnaval deste ano Do total desembolsado pelo Estado, R$ 35 milhões são para Turismo e Cultura

O Governo de Pernambuco detalhou nesta sexta-feira (21) os investimentos que estão sendo aportados para a realização do Carnaval deste ano no Estado. Serão mais R$ 54 milhões distribuídos entre cinco secretarias, além da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural de Pernambuco (Fundarpe).



Só na área da Cultura e do Turismo os investimentos serão da ordem de R$ 35 milhões, o que representa um acréscimo de 60% em relação ao orçamento dessas pastas no ano passado, que foi de R$ 21 milhões. A secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, enfatizou que as ações já iniciam nesta sexta-feira.

"A gente já começa hoje com um palco Pernambuco Meu País no Recife, com a nossa cultura popular, com um cortejo, levando os bonecos gigantes para o Bairro do Recife. É o nosso primeiro “Cortejo Brincante de Pernambuco”, que vai rodar o Estado com essa programação para os municípios do Agreste, do Sertão. Começa hoje, no Recife", destacou.

Para garantir a segurança da folia de momo no Estado, a Secretaria de Defesa Social vai empregar todo o efetivo policial, com mais de 68 mil lançamentos extras, um investimento de mais de R$ 12 milhões de reais para distribuir policiamento em todos os municípios que têm festas de grandes proporções.



Isso significa que, além do Recife e Olinda, estão incluídas as cidades de Bezerros, Nazaré da Mata, Pesqueira, Triunfo, Paudalho e Carpina.

De acordo com o presidente da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Eduardo Loyo, as reservas em hotéis para o período carnavalesco estão em 95% de ocupação e podem chegar a 98% com a aproximação da festa.

"É um trabalho muito grande que o governo vem fazendo com planos cooperados com operadores de viagens, que são campanhas de incentivos de vendas para Pernambuco. É o maior investimento da história do Governo de Pernambuco feito ainda no ano passado", explicou Loyo.

Ao falar sobre as expectativas para a movimentação da economia do Estado, Eduardo Loyo revelou que os desafios da economia nacional, como a alta do dólar e da taxa Selic são uma preocupação do Governo de Pernambuco para o Carnaval deste ano. O gestor elencou as estratégias utilizadas para atrair mais turistas.

"Ano passado, tivemos recorde de R$ 3 bilhões movimentados no Carnaval, mas tínhamos uma condição econômica nacional melhor. O Brasil hoje passa por um momento não tão bom como ano passado e a gente vem tentando atrair turistas de outras origens para que possamos aumentar o gasto médio dos turistas aqui no Carnaval", afirmou.

