A- A+

Justiça Governo de SP contesta má-higiene em presídio de Vorcaro e diz que fez dedetização em novembro Problemas mencionados em relatório da Defensoria Pública, que citou "alimentos azedos" e "ratos e percevejos", foram considerados "improcedentes"

O banqueiro Daniel Vorcaro está preso desde segunda-feira (24) no Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Como mostrou O GLOBO, uma inspeção feita pela Defensoria Pública em junho apontou problemas de higiene e relatos de alimentos estragados no presídio.

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) afirmou que os problemas apontados foram apurados e considerados "improcedentes".

Integrantes do Núcleo Especializado de Situação Carcerária estiveram na unidade prisional em junho. Durante a visita, detentos relataram que no local são servidos alimentos azedos, "especialmente o feijão e o leite. Raramente são servidos salada e suco e, a quantidade, no geral, não é suficiente", diz o relatório.

Os custodiados narraram também problemas com os produtos de higiene, e uma falta de sabonetes, além de infestações de ratos e percevejos.

Nesta quarta, a SAP respondeu que a Polícia Penal do Estado de São Paulo apurou as denúncias. Segundo a pasta, os serviços de manutenção, saúde, alimentação e fornecimento de itens básicos "seguem o planejamento previsto e são monitorados regularmente pelas equipes responsáveis".

A SAP informou também que a última "desinsetização e desratização" no presídio foi realizada na semana passada, em 19 de novembro, "conforme cronograma de manutenção preventiva do estabelecimento prisional".

A defesa de Vorcaro tenta um habeas corpus para o banqueiro, preso em operação feita no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga indícios de operações financeiras fraudulentas entre o Master e o Banco de Brasília (BRB).

A unidade em questão tem capacidade para 841 presos, segundo dados da SAP. A ala para detentos comuns tem capacidade para 553 presos, sendo que 459 estão custodiados no local, segundo dados de terça-feira (25). Outra ala, destinada para os devedores de pensão alimentícia, está superlotada, com 329 presos e capacidade para 288 detentos.

O local conta com oito pavilhões. Cada pavilhão tem oito celas, com capacidade para 12 presos. Eles se dividem da seguinte forma, segundo o relatório:

Pavilhão 1: destinado a ex-integrantes de forças de segurança

Pavilhão 2: destinado a presos midiáticos e formados em Direito

Pavilhão 3: destinado a familiares de integrantes de forças de segurança

Pavilhão 4: destinado a autores de feminicídio que tenham se destacado na mídia

Pavilhões 5 a 7: destinado a presos civis

Pavilhão 8: tratado como espécie de "seguro comum", para presos que não estão vinculados ao PCC, a chamada "oposição"

A unidade conta ainda com outros espaços, como a área de inclusão, destinada a presos recém chegados, com três celas, com capacidade para 27 pessoas cada, a área disciplinar, de trabalho e para presos em trânsito.

O cardápio da unidade segue um padrão em que o café da manhã, servido às 6h, conta com leite, café, margarina e pão. No almoço, às 11h, e jantar, às 16h, são servidos arroz, feijão, uma porção de legume ou vegetal, uma proteína, e uma fruta. Um lanche noturno também é ofertado, sendo bolacha ou pão.

Os presos da unidade devem seguir o padrão de corte de cabelo e barba exigido pelo regimento interno da Secretaria de Administração Penitenciária, o que inclui a raspagem no pente número dois nas laterais da cabeça e número quatro na parte superior. Barba e bigode devem ser raspados.

Veja também