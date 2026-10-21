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Plano Brasil Soberano

Governo destina R$ 6,49 bilhões a setor de exportação

Recursos financiarão operações do Plano Brasil Soberano

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Governo destina R$ 6,49 bilhões a setor de exportaçãoGoverno destina R$ 6,49 bilhões a setor de exportação - Foto: Divulgação Porto de Santos / Agência Brasil

O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 6,49 bilhões para financiar pessoas físicas e empresas exportadoras de bens e serviços que fazem parte do Plano Brasil Soberano.

A autorização faz parte da Medida Provisória nº 1.397, publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial da União.

De acordo o texto, os recursos ficarão sob responsabilidade do Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Ministério da Fazenda.

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O Plano Brasil Soberano é uma das medidas de apoio do governo brasileiro às empresas, aos exportadores e trabalhadores afetados pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos.

Vigência
Por se tratar de crédito extraordinário, a medida tem como fundamento os artigos 62 e 167, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 

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