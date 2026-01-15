Qui, 15 de Janeiro

Governo destinou R$ 2,2 bi para quitar compromissos com organismos internacionais em 2025

Parte do valor foi para o pagamento de integralizações e recomposições de cotas junto a bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais

A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025.A bandeira das Nações Unidas tremula do lado de fora da sede da ONU em Nova York em 17 de setembro de 2025. - Foto: Daniel Slim / AFP

O governo federal destinou, em 2025, aproximadamente R$ 2,2 bilhões para quitar contribuições financeiras do Brasil a organismos internacionais. Parte do valor foi para o pagamento de integralizações e recomposições de cotas junto a bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais.

No âmbito do Sistema das Nações Unidas, o Brasil quitou todos os compromissos nos três componentes (orçamento regular, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais - IRMCT) do orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Ministério do Planejamento e Orçamento destacou que, com isso, o Brasil integra "grupo restrito de países plenamente adimplentes junto à ONU". Também foram honradas as contribuições a agências especializadas, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Na área de meio ambiente e mudança do clima, foram quitadas as contribuições à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e aos protocolos de Quioto, Montreal, Cartagena e Nagoia, entre outros instrumentos.

"A regularização desses compromissos no ano em que o Brasil sediou a Conferência das Partes (COP30) da UNFCCC reforça a liderança do País na agenda ambiental e climática internacional, além de evidenciar seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente", disse a pasta do Planejamento.

No plano regional, o Brasil efetuou os pagamentos de suas contribuições de 2025 à Secretaria do Mercosul, ao Parlamento do Mercosul (Parlasul) e ao Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos (IPPDH). Segundo o governo, isso reafirma o engajamento brasileiro com o processo de integração econômica e social do bloco.

Além disso, foram honradas as obrigações financeiras junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), entre outras.

O Brasil também está adimplente com outros organismos, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o Tribunal Penal Internacional (TPI).

No que se refere às integralizações e recomposições de cotas de bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais, foram feitos aportes devidos ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), à Corporação Financeira Internacional (CFI) e à Corporação Andina de Fomento (CAF). No caso das instituições financeiras multilaterais, a quitação dos compromissos significa que o País pode exercer os direitos de acionista e receber recursos relevantes para o desenvolvimento do Brasil, na forma de empréstimos, doações, subvenções e cooperações técnicas.

Multilateralismo e responsabilidade fiscal
"O cenário de adimplência do Brasil junto a organismos internacionais reafirma o compromisso do País com o multilateralismo, a cooperação internacional e a integração regional, ao mesmo tempo que evidencia a observância da responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos", defendeu o ministério do Planejamento.

Por fim, a pasta salientou que o que tornou possível a quitação foi a adoção de uma gestão orçamentária e financeira responsável, com acompanhamento permanente da taxa de câmbio e a implementação de uma estratégia de pagamentos escalonados ao longo do ano. Assim, foram quitadas as contribuições de montante maior em períodos de câmbio mais favorável, o que, segundo o governo, reduziu custos para o Tesouro Nacional e assegurou a sustentabilidade dos desembolsos mensais.

