congelamento Governo detalha congelamento de R$ 7,7 bilhões em gastos; Ministério das Cidades é o mais afetado Pasta é seguida pelos áreas de Agricultura e Pecuária, Defesa e Saúde

O governo publicou nesta sexta-feira o decreto de programação orçamentária que reduz o volume de recursos congelados no Orçamento de 2025 de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões.

Os ministérios mais afetados são os da Cidades, com R$ 1,2 bilhões, e da Agricultura e Pecuária, que será impedido de usar R$ 475 milhões.

Todas as pastas, com exceção do Ministério da Educação, continuam com recursos bloqueados até o fim do ano.

Após a área das Cidades, a pasta da Agricultura, Defesa (R$ 456,8 milhões), e Saúde (R$ 405 milhões) são os ministérios com mais recursos congelados.

No relatório anterior, em setembro, o bloqueio era de R$ 12,1 bilhões e não havia recursos contingenciados. Na última sexta-feira, o governo reduziu este montante para R$ 4,4 bilhões em bloqueios de despesas, e R$ 3,3 bilhões em contingenciamento.

Deste total, R$ 5 bilhões são recursos do Executivo, enquanto os outros R$ 2,7 bilhões são despesas com emendas parlamentares para o Congresso Nacional.

Bloqueios e contingenciamentos visam equilibrar receitas e despesas, com a meta fiscal estabelecida em zero para 2025.

O bloqueio de despesas ocorre quando os gastos sujeitos ao limite do arcabouço fiscal superam o teto da regra. Já o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas e não se alcançar a meta fiscal. A meta de 2025 é zero, com limite de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o que, neste ano, significa que se pode aceitar um déficit de até R$ 31 bilhões.

