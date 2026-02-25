Qua, 25 de Fevereiro

BRASIL

Governo deve antecipar pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS; veja datas

Medida tem sido adotada pelo Executivo e deve atingir 35 milhões de pessoas

- Foto: Gov.br

O pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS deverá ser antecipado para abril e maio.

O Ministério da Previdência trabalha em uma nota técnica sobre a antecipação do abono em duas parcelas de 50%. O documento será enviado ao Ministério da Fazenda, nas próximas semanas.

A expectativa é que a medida injete na economia cerca de R$ 78 bilhões, beneficiando um universo de 35 milhões de pessoas.

Para efetuar o pagamento, será preciso a edição de um decreto presidencial até o início de abril.

 

O abono é devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.

O pagamento do 13º salário obedece o cronograma de pagamento dos benefícios do INSS, entre os últimos dias de cada mês e início do seguinte.

Tradicionalmente, o 13º é pago em duas parcelas de agosto e novembro, mas o governo tem antecipado o pagamento das parcelas nos últimos anos. A medida não tem impacto fiscal, altera apenas o fluxo de pagamentos no exercício.

