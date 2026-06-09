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Etanol Governo federal deve elevar mistura de etanol anidro na gasolina Em encontro com entidades e empresas do setor sucroenergético, o governo federal anunciou que vai propor ao Conselho Nacional de Política Energética ampliar a mistura dos atuais 30% para até 32%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, receberam, ontem, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), representantes das principais entidades e empresas do setor sucroenergético brasileiro. Na ocasião, o governo federal anunciou que submeterá uma proposta ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para elevar a mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 30% (E30) para até 32% (E32).

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), Renato Cunha, marcaram presença no encontro.

Iniciativa

A medida atende a uma demanda do setor de biocombustíveis e deve ser avaliada nos próximos 15 dias. A medida também representa um avanço para a transição energética sustentável do país.

“Foi uma reivindicação trazida hoje pelo setor e que vai ser submetida, por determinação do presidente da República, ao próximo Conselho Nacional de Política Energética, que será marcado nos próximos 15 dias, para que a gente, definitivamente, possa debater e eu espero deliberar sobre o tema”, afirmou o ministro.

"É segurança energética, é modicidade no preço do combustível, é descarbonização, é desenvolvimento nacional, é mais plantio, é mais emprego, é mais renda. São políticas públicas focadas no desenvolvimento do país", concluiu Silveira.

Na mesma linha, o presidente Lula enfatizou, em publicação nas redes sociais, a importância da medida e do setor sucroenergético para o processo de transição energética no país, além do reforço da soberania energética.

“O setor tem tido um importante papel nos avanços da descarbonização no Brasil. A adoção do etanol junto à gasolina tem importante contribuição para a transição energética sustentável do Brasil, além de diminuir a necessidade de importação de gasolina, num cenário em que o petróleo vem sofrendo sucessivas altas no mercado internacional devido aos conflitos no Oriente Médio”, comentou.

Repercussão

Representantes da indústria de biocombustíveis que participaram do encontro classificaram a reunião como muito produtiva e reforçaram o papel do etanol na segurança energética do país e na redução de preços ao consumidor.

Para Renato Cunha, o saldo do encontro foi bastante produtivo. Ele destacou a importância do aumento da ampliação da mistura de etanol anidro na gasolina para a economia e a descarbonização do país.

“Foi uma reunião onde o presidente se mostrou consciente e atualizado quanto à evolução dos estudos técnicos que existiram no último ano para uma expansão do mercado do anidro. Essa mistura vai acarretar um aumento de mercado de cerca de 1 bilhão de litros para o mercado de consumo do etanol anidro. Isso vai promover uma melhoria ambiental, com mais descarbonização, com mais economia de compra de gasolina do exterior”, avaliou.

Renato Cunha ainda explicou que a medida colabora para que os preços da gasolina não registrem uma alta muito grande.

“Como o etanol anidro é um produto mais barato do que a gasolina e com a capacidade ambiental melhor, isso faz com que os preços da gasolina não tenham uma expansão tão grande, porque uma parte passa a ser cerca de 32% ao invés de 30%. Então isso vai ser regulado pelo mercado de etanol e não pelo mercado da gasolina internacional”, disse.

Taxação

Durante o encontro, Renato Cunha, juntamente com os representantes do setor, reforçaram ao governo federal a importância da negociação com os Estados Unidos para que o país norte-americano não aumente a tarifa ao etanol, que hoje é de 10%

“Nosso conjunto presente no encontro falou sobre a necessidade de se avançar nas negociações com os Estados Unidos para que não haja essas taxações. A tarifa de cota americana atrapalhou essa relação, que impacta o Nordeste e prejudica a cadeira produtiva da região, tanto a remuneração das usinas como dos fornecedores de cana”, explicou.

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